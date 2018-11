St. Gallen gewinnt den Test gegen Vaduz mit 3:0 Christian Brägger

St.Gallen-Trainer Peter Zeidler sah im Test gegen Vaduz Fortschritte im Vergleich zum Spiel gegen die Young Boys. (Laurent Gillieron/KEY)

Um auch den Rhythmus während der Nationalmannschaftspause hochzuhalten, absolvierte gestern Nachmittag der FC St. Gallen ein Freundschaftsspiel gegen Vaduz. In Ruggell siegten die Ostschweizer 3:0 dank einer Steigerung nach der Pause und den Toren von Angelo Campos (53.), Nassim Ben Khalifa (66.) und Patrick Sutter (84.). Die in der zweiten Halbzeit zahlreich eingesetzten Nachwuchsspieler wussten zu gefallen, insbesondere Campos, der ein Aktivposten war. St. Gallens Trainer Peter Zeidler sah denn auch Fortschritte im Vergleich zur YB-Niederlage und brachte zu Beginn Axel Bakaykoko am rechten Flügel. Überdies kam Philippe Koch nach langer Verletzungspause zu seinem Comeback.