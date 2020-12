Sports Awards Simon Ammann und Werner Günthör im Kreis der Jahrhundertsportler Am Sonntag findet die Auszeichnung der besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler der vergangenen 70 Jahre statt. Unter den Nominierten tauchen viele grosse Namen auf, unter ihnen zahlreiche Ostschweizer.

Simon Ammann mit seinen ersten beiden olympischen Goldmedaillen.



Bild: Reuters (Zürich, 24. Februar 2002)

Weil 2020 wegen der Coronapandemie nur wenige Sportanlässe stattfanden, gibt es zum ersten Mal seit 1950 keine Wahl zum Sportler des Jahres. Dafür werden am Sonntag in Zürich die Besten aus den vergangenen 70 Jahren geehrt: in den Kategorien Sportler, Sportlerin, Team, paralympische Sportler und Trainer.

Prominent vertreten unter den Superstars

Unter den sechs nominierten Sportler befinden sich neben Roger Federer, Bernhard Russi, Pirmin Zurbriggen und Dario Cologna auch zwei Ostschweizer: der St. Galler Skispringer Simon Ammann und der Thurgauer Kugelstösser Werner Günthör. Damit ist die Ostschweiz prominent vertreten, zumal auch Federer Wurzeln im St. Galler Rheintal hat.

Amman ist mit vier Olympia-Goldmedaillen der erfolgreichste Skispringer in olympischen Einzel-Wettkämpfen und zusammen mit Dario Cologna der erfolgreichste Schweizer Winterolympionike. Mit seinem Doppel-Olympiasieg in Salt Lake City verzauberte der «Harry Potter der Lüfte» 2002 die ganze Welt. Acht Jahre später wiederholte sich das Märchen für den Toggenburger in Vancouver: er gewann erneut Olympiagold von der Gross- und der Normalschanze.

Werner Günthör an den Olympischen Sommerspielen in Seoul, wo er 1988 die Bronzemedaille gewann Bild: Keystone

Günthör war ein Modellathlet sondergleichen. Seine rund zwei Meter Körperlänge, die breiten Schultern und die grossen Pranken waren wie geschaffen, um im Kugelstossen Weltruhm zu erlangen. 1987, 1991 und 1993 krönte sich der gelernte Sanitärinstallateur zum Weltmeister. Auch ein EM-Titel und Olympiabronze 1988 in Seoul stehen auf seiner Visitenkarte. Das alles machte ihn zum erfolgreichsten Schweizer Leichtathleten.

Nur sieben Athleten auf der Welt stiessen die 7,257 Kilogramm schwere Kugel bis heute weiter als Günthör am 23. August 1988 in Bern. Seine Bestmarke von 22,75 Meter von damals ist im Land noch immer unangetastet. Als einziger Leichtathlet erhielt er die Auszeichnung als Sportler des Jahres dreimal überreicht.

Hingis, Nadig und Stückelberger fehlen

Unter den sechs nominierten Frauen fehlen «echte» Ostschweizerinnen. Mit der Glarnerin Vreni Schneider ist immerhin einen Skifahrerin vertreten, die für den Ostschweizer Verband OSSV aktiv war. In Frage wäre auch Martina Hingis gekommen. Die einstige Tennis-Queen wurde aber wegen einer Dopingsperre von der Wahl ausgeschlossen. Auch die Ostschweizer Olympiasiegerinnen Marie-Theres Nadig und Christine Stückelberger gehören nicht zu den nominierten Sportlerinnen.

Marcel Hug unter den besten paralympischen Sportlern

Bereits in seinen jungen Jahren war der Thurgauer Marcel Hug in der paralympischen Leichtathletik erfolgreich. 2004 gewann er 18-jährig an den Paralympics in Athen zweimal die Bronzemedaille. Daraufhin wurde Hug als bislang einziger Behindertensportler zum Newcomer des Jahres im Schweizer Sport gewählt. Inzwischen hat der heute 34-Jährige von Paralympics, WM und EM bereits 43 Medaillen in seinem Trophäenschrank hängen und unzählige Weltrekorde verbessert.

Marcel Hug im vergangenen Jahr an der Athletissima in Lausanne. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Lausanne, 5. Juli 2019)

An den Sports Awards ging Hug zwischen 2011 und 2017 gleich sechsmal als Sieger hervor. Auch international fanden seine Leistungen Anerkennung. Bei seiner dritten Nomination für die Laureus Sports Awards wurde er als Weltbehindertensportler 2017 geehrt.

Auch mit den Teams erfolgreich

Unter den sechs nominierten Teams ist auch die 4x100-Meterstaffel der Frauen von 2019 mit der St. Gallerin Salomé Kora vertreten. Das Quartett erreichte an der WM den vierten Rang und verfehlte Bronze um bloss acht Hundertstelsekunden.

Als weitere Mannschaft ist das Eishockeynationalteam vorgeschlagen, das den WM-Final 2018 gegen Schweden erst im Penaltyschiessen verlor. Zur Equipe gehörten mit Lukas Frick und Ramon Untersander auch zwei Ostschweizer.

Ein prominentes Gremium

Für die Nominationen verantwortlich zeichnet die sogenannte «Sports Awards Academy». Das eigens für diese Wahl gegründete Gremium besteht aus 120 preisgekrönten Personen, die alle in der Vergangenheit mit einer Trophäe der Sports Awards ausgezeichnet wurden. Deren im Vorfeld abgegebene Stimmen machen 50 Prozent der Wahl aus, die andere Hälfte steuern am Sonntag die TV-Zuschauer mittels Televoting bei.