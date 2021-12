Sports Awards 2021 Belinda Bencic ist Sportlerin des Jahres: Oberuzwiler Tennis-Olympiasiegerin setzt sich an den Sports Awards 2021 durch Die Oberuzwiler Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic wird an den Sports Awards 2021 zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählt. Sie setzt sich damit gegen eine hochkarätige Konkurrenz durch. Ebenfalls nominiert waren mitunter Lara Gut-Behrami und Jolanda Neff.

Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Ein Drittel Sportmedien, ein Drittel Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, ein Drittel Televoting: Nach diesem Prinzip werden 2021 die Schweizer «Sports Awards» vergeben. In der Galasendung am Sonntagabend setzte sich die Oberuzwilerin Belinda Bencic in der Kategorie der besten Sportlerin des Jahres durch. Ausserdem nominiert waren unter anderem Lara Gut-Behrami, Jolanda Neff oder die vormalige Gewinnerin Mujinga Kambundji.

Mit der Auszeichnung geht für Bencic ein herausragendes Jahr zu Ende. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war die 24-Jährige mit Gold im Einzel und Silber im Doppel Gesicht des Schweizer Medaillenrauschs. Neben Belinda Bencic wurde Skifahrer Marco Odermatt zum Sportler des Jahres gekürt, der Ostschweizer Marcel Hug durfte den Preis in der Kategorie «Paralympics» entgegennehmen.