Spitzenplatz Dominic Lobalu übertrifft die Erwartungen in Berlin - im Halbmarathon-Topfeld belegt er Rang sechs Den Langstreckenläufer Dominic Lobalu vom LC Brühl scheint derzeit nichts bremsen zu können. Bei kalten Temperaturen läuft er beim Halbmarathon in Berlin mit 61 Minuten eine deutliche persönliche Bestzeit.

Dominic Lobalu vor dem Brandenburger Tor, am Tag vor dem Rennen Bild: Markus Hagmann

Mit grossen Erwartungen ging Dominic Lobalu ins Rennen in Berlin, und problemlos konnte er die grossen Erwartungen erfüllen. In einem Top-Läuferfeld wusste er von Beginn weg, dass er nicht in der Spitzengruppe würde laufen können, welches die 58-min-Grenze anpeilte. Gleich dahinter lief er aber ein sehr starkes und regelmässiges Rennen. Mit 1:01:01 Stunden kam er ins Ziel - und verlor damit als Sechster auf Sieger Alex Kibet aus Kenia (58:55) nur gerade zwei Minuten. Die Leistung Lobalus ist sehr hoch einzuschätzen, zumal die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt nicht unbedingt sehr schnelle Zeiten begünstigten.

Zum Vergleich: Zwei Schweizer haben bisher schnellere Halbmarathonzeiten geschafft. Einerseits der Schweizer Rekordhalter Julien Wanders mit 59:13 vor drei Jahren in den Emiraten. Anderseits Tadesse Abraham 2015 mit 01:00:42 in Barcelona.

Ein Türöffner für mehr Rennen im Ausland?

Es war ein grosses Rennen für Dominic Lobalu, den Geflüchteten aus dem Südsudan, der seit drei Jahren für den LC Brühl läuft. Ein grosses Rennen auch, weil es sein erstes in einem internationalen Topfeld seit Jahren war. Und weil er als «vorläufig aufgenommenem Ausländer» mit Status F nur dank einer Ausnahmebewilligung und einer Einladung aus Berlin hatte teilnehmen dürfen. Gut möglich, dass diese Leistung weitere Türen für Starts an internationalen Rennen öffnet. Seit seiner Flucht in die Schweiz war es sein erstes Rennen ausserhalb der Landesgrenzen.

Vor zwei Wochen noch war Lobalu an den Schweizer Halbmarathon-Meisterschaften als erster in Ziel gekommen, damals noch mit 1:07 Stunden, ausser Konkurrenz. Schweizer Meister wurde damals Eric Rüttimann.