Spitzenleistungen Multitalent Simon Ehammer im Acht-Meter-Modus: «Jetzt peile ich neue Rekordsprünge an» Am Berner Citius-Meeting zeigt von den Ostschweizer Aushängeschildern vor allem Simon Ehammer, dass mit ihm noch zu rechnen sein wird in der zweiten Saisonhälfte – nicht im Zehnkampf, sondern im Weitsprung.

Gut in Form: Simon Ehammer in Bern. Ulf Schiller/Keystone

Als letzter rannte Simon Ehammer zur Schlusspräsentation aller Disziplinsiegerinnen und Disziplinensieger. Die Weitsprung-Entscheidung dauerte am längsten.

Der Appenzeller Zehnkämpfer hatte sich indes bereits im ersten Versuch mit 8,06 m die Spitze des Klassements gesetzt. Und diese verteidigte er bis zum Schluss. Souverän – auch mit seinem zweit-, dritt- und viertbesten Versuch (7,96, 7,95 und 7,94 m) hätte er gewonnen gegen die internationale Konkurrenz.

Von «einer Riesenbestätigung» sprach er hinterher. Die Weiten und das Sprunggefühl zeigen ihm, dass «der Weg stimmt und eine Konstanz auf guten Niveau da ist.›»

Kurz zurückgeblendet: Aufgrund einer Schambeinentzündung Ende Winter verpasste das 21-jährige Multitalent wichtige Vorbereitungswochen für den Sommer. Die angestrebte Olympia-Qualifikation schaffte er im Zehnkampf wie danach im Weitsprung nicht. Alsdann glückte ihm sogleich eine Reaktion nach Wunsch. An den U23-EM in Tallinn gewann er Weitsprung-Gold mit 8,10 m.

Den Rekord im Kopf

Im lockeren Smalltalk mit U23-Rekordhalter und Olympia-Halbfinalist Jason Joseph hatte Ehammer Topsprünge angekündigt vor dem Wettkampf. Von einer Weit von 8,20 m sprach er. Dazu kam es nicht ganz. Trotzdem strich er hervor:

«Ich fühle mich ausgezeichnet, die Siegesweite von 8,06 m ist sehr gut und die weiteren Sprünge über 7,90 m sprechen für die Konstanz.»

Und sein Toplevel dürfte er (noch) nicht erreicht haben. Seit Mitte Juli und der EM hat er keinen Wettkampf mehr bestritten. Dieses besondere Gefühl gilt es zuerst zurückzuerlangen.

«Dieser Einstand ist cool», sagte Ehammer – und, so fügte er an, «keineswegs selbstverständlich». Und trotzdem formuliert er gewohnt forsch und offensiv: «Jetzt peile ich neue Rekordsprünge an.»

Seine persönliche Bestmarke (8,15 m) soll fallen, die ursprünglich genannten 8,20 m sieht er als Vorgabe, den Schweizer Rekord (8,27 m) als «nicht unrealistisch». Und das aus dem Mehrkampf-Training heraus. Einen Zehnkampf wird er aber nicht mehr bestreiten in diesem Sommer. «Dazu will ich seriös aufbauen und erst im Winter in der Halle wieder ins Kernmetier eingreifen», sagt er.

Salomé Kora (links) überquert die Ziellinie hinter Ajla Del Ponte auf dem zweiten Rang. Ulf Schiller / KEYSTONE

Kora neu motiviert

Grundlegend unterscheidet sich die Rückkehr auf die nationale Ebene und die zweite Saisonhälfte für die St.Galler Sprinterin Salomé Kora. Die 27-Jährige blickt auf einen herausragenden Frühling zurück.

Sie schrieb als Einzelathletin sowie mit der Sprint-Staffel mit herausragenden Rennen Geschichte mit. Und bei Olympia nutzte sie die Plattform auf höchster Ebene. Allerdings war die Enttäuschung am Ende gross. Mit der Staffel verpasste sie den Exploit und den Medaillengewinn. Die Steigerung zum Rekordrennen im Halbfinal glückte nicht. Sie sagte:

«Ich musste daher mit den divergierenden Gefühlen ins Reine kommen.»

Kora erklärte damit eine Regenerationspause von mehreren Tagen.

Wieder gewachsen ist in den vergangenen Wochen ein Erfolgshunger. «Ich will meine exzellente Form nutzen und nochmals starke Zeiten zeigen», sagt sie. Und das ohne Druck. «Das ist auch eine Chance.» In Bern lieferte sie dazu gute Ansätze (11,21 Sekunden). Vor allem technisch glückte ihr «ein recht guter Lauf, in dem ich meine Wünsche habe umsetzen können». Ihre persönliche Bestzeit (11,12) konnte sie aber noch nicht gefährden. Hinter Ajla Del Ponte belegte sie Rang zwei.

Yasmin Giger Laurent Gillieron/Keystone

Giger nimmt Anlauf

Sich profilieren konnte auch Yasmin Giger. Die Thurgauer 400-m-Hürden-Spezialistin lief mit 56,28 Sekunden die drittbeste Zeit der Saison. Nur bei ihrem Bronzerennen an der U23-EM blieb sie im Final (55,25) und im Halbfinal (55,99) darunter. Auch von ihr dürfte in den nächsten Wochen noch zu hören sein. In Bern belegte sie Rang sechs.