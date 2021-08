Spitzenhandball Starker Auftakt trotz Rumpfkader: Brühlerinnen starten mit einer knappen 24:26-Niederlage in den Stadtwerk-Cup Zum Auftakt des 35. Stadtwerkcups setzt es für die gastgebenden Handballerinnen des LC Brühl gegen Achenheim Truchtersheim aus Frankreich eine knappe 24:26-Niederlage ab. Erstaunlich ist das knappe Schlussergebnis, weil die St.Gallerinnen mit einem Rumpfkader antreten mussten.

Brühls Martina Pavic (links) war zum Auftakt des Stadtwerkcups ein sicherer Wert.

Benjamin Manser

Gerade einmal zwei Feldspielerinnen standen den Brühlerinnen zu Spielbeginn zum Wechseln zur Verfügung, in der zweiten Halbzeit war es dann nur eine einzige.

«Es ist unglaublich, wie viele verletzte Spielerinnen wir aktuell haben. Unter dieser Voraussetzung ist es bewundernswert, was mein Team gegen die Französinnen geleistet hat», bilanzierte Trainer Nicolaj Andersson. Dann schob er noch nach: «Diese Grundlage im Hinblick auf die anstehende Saison macht mir Freude.»

Nie resigniert, immer gekämpft

In der ersten Halbzeit schienen sich die vom tschechischen Nationalcoach Jan Basny trainierten Gäste, welche die vergangene Spielzeit auf Rang zwei in der zweithöchsten französischen Liga beendet hatten, einem deutlichen Sieg entgegenzuspielen.

Doch die vermeintliche Leichtigkeit stiess immer mehr auf den Widerstand der Gastgeberinnen. Diese zeigten sich trotz zahlreicher Fehler vor allem in der Verteidigungsarbeit kämpferisch und aufopfernd. stellte Brühls mit neun Toren aus neun Abschlüssen erfolgreichste Torschützin Martina Pavic sagte:

«Ich denke, dass wir dank dem Kampf im Spiel geblieben sind. Dies war nicht nur wegen unserer personellen Sorgen alles andere als selbstverständlich, sondern auch wegen der grossen Hitze in der Halle.»

Die 32-jährige Kroatin war im Team der Brühlerinnen der eigentliche Erfahrungsanker für ihre zum Teil sehr jungen Mitspielerinnen.

Eine davon war beispielsweise der Neuzuzug Laurentia Wolff, die vom Ligakonkurrenten GC Amicitia in die Ostschweiz gewechselt hat. Die 18-Jährige zeigte als mittlere Rückraumspielerin eine erstaunliche Leistung und trug viel dazu bei, dass ihr Team in den Schlussminuten gar noch auf ein Unentschieden hoffen durfte.

Tabea Schmid im Dress der Gegnerinnen

Tabea Schmid



Benjamin Manser

Dieses wurde dann doch nicht Tatsache, wofür auch Tabea Schmid mit ihren fünf Treffern aus fünf Abschlüssen mitverantwortlich war. Sie, die am Samstag ihren 18. Geburtstag feiert, wechselte auf die neue Saison vom LC Brühl zu den Elsässerinnen.

«Ich habe mich in den ersten vier Wochen in meinem neuen Team schon sehr gut eingelebt. Es war aber doch etwas sonderbar, gegen meine ehemaligen Mitspielerinnen antreten zu müssen. Ich hatte mit ihnen ob ihres schmalen Kaders sogar ein wenig erbarmen», sagte die Nationalspielerin.

So anerkannte sie am Ende nach dem 26:24-Sieg ihres französischen Teams auch die aufopfernde Leistung der Gastgeberinnen.

Von Tokio nach St.Gallen

Im zweiten Spiel des Abends trafen TuS Metzingen aus der 1. Bundesliga in Deutschland und Iuventa Michalovce aus der Slowakei aufeinander. Auch diese Partie wurde – wie schon die erste – von den beiden Schiedsrichtern Arthur Brunner und Morad Salah geleitet.

Die beiden St.Galler waren erst am Montag aus Japan zurückgekehrt, wo sie an den Olympischen Spielen sechs Partien geleitet hatten. Dass sie auch am Stadtwerk-Cup eine souveräne Leistung zeigten, war selbstredend. Dies mussten auch die Deutschen und die Slowakinnen in ihrer intensiv geführten Begegnung, die Metzingen 28:24 gewann, anerkennen.