Frauen 3. Liga Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Weinfelden-Bürglen, Gossau wartet weiter auf ersten Punkt Weinfelden-Bürglen hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Gossau setzt es zuhause ein 4:2 ab.

(chm)

Indira Djegoja eröffnete in der 15. Minute das Skore, als sie für Weinfelden-Bürglen das 1:0 markierte. Weinfelden-Bürglen baute die Führung in der 27. Minute (Tanja Zbinden) weiter aus (2:0). Samira Dzombic baute in der 32. Minute die Führung für Weinfelden-Bürglen weiter aus (3:0).

In der 57. Minute verkleinerte Natalia Vujnic den Rückstand von Gossau auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Gossau fiel nur ein Minuten später. Erfolgreich war erneut Natalia Vujnic. In der 74. Minute erhöhte Samira Dzombic auf 4:2 für Weinfelden-Bürglen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Weinfelden-Bürglen liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Für Weinfelden-Bürglen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kirchberg 2 Grp. Weiter. Die Partie findet am 5. September statt (16.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

In der Tabelle steht Gossau nach dem zweiten Spiel auf Rang 11 (null Punkte). Gossau trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team FC Frauenfeld 1. Das Spiel findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1 - FC Gossau 1 4:2 (3:0) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 15. Indira Djegoja 1:0. 27. Tanja Zbinden 2:0. 32. Samira Dzombic 3:0. 57. Natalia Vujnic 3:1. 58. Natalia Vujnic 3:2. 74. Samira Dzombic 4:2. – WeinfeldenBuerglen: Joelle Hauenschild, Michelle Alder, Rita De Oliveira Gomes, Nadja Ullmann, Carolina Egger, Linda Bornhauser, Nadia Bernet, Samira Dzombic, Dilan Coskun, Tanja Zbinden, Indira Djegoja. – Gossau: Marcia Bischofberger, Nicole Ehinger, Morena Eva Abelleira Torralba, Larissa Hacker, Larissa Urscheler, Tamara Gemperle, Nadine Fürer, Linda Musig, Annamena Coray, Laura Hostettler, Francesca Keller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Weinfelden-Bürglen 1 - FC Gossau 1 4:2, FC Balzers 2 Grp. - FC Kirchberg 2 Grp. 1:5, Chur 97 1 Grp. - FC Uzwil 2 3:1

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 2 Spiele/6 Punkte (6:2). 2. Chur 97 1 Grp. 2/4 (5:3), 3. FC Frauenfeld 1 1/3 (3:2), 4. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1/3 (2:1), 5. FC Wittenbach 1 1/3 (3:1), 6. FC Kirchberg 2 Grp. 2/3 (6:4), 7. FC Balzers 2 Grp. 2/3 (4:7), 8. FC Widnau 2 1/1 (2:2), 9. FC Uzwil 2 2/0 (2:5), 10. FC Uznach 1 2/0 (2:5), 11. FC Gossau 1 2/0 (4:7).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 07:29 Uhr.