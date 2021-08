3. Liga, Gruppe 3 Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Flawil, Rorschach-Goldach wartet weiter auf ersten Punkt Flawil hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Rorschach-Goldach setzt es auswärts ein 4:2 ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte David Obrist für Flawil. In der 18. Minute traf er zum 1:0. Flawil baute die Führung in der 22. Minute (Simon Obrist) weiter aus (2:0). Flawil erhöhte in der 28. Minute seine Führung durch David Obrist weiter auf 3:0.

Emir Ademaj verkürzte in der 60. Minute den Rückstand von Rorschach-Goldach auf 1:3. Alessio Curaba baute in der 74. Minute die Führung für Flawil weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Emir Ademaj in der 78. Minute für Rorschach-Goldach auf 2:4.

Bei Flawil sah Riccardo Chiavuzzi (65.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Riccardo Chiavuzzi (62.) und Raffael Büeler (82.). Gelbe Karten gab es bei Rorschach-Goldach für Philipp Joos (65.) und Nico Schumacher (68.).

In der Tabelle steht Flawil nach dem zweiten Spiel auf Rang 2 (sechs Punkte). Für Flawil geht es in einem Heimspiel gegen FC Teufen 1 weiter. Das Spiel findet am 5. September statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Rorschach-Goldach liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 12. Rorschach-Goldach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Zuzwil 1. Das Spiel findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: FC Rorschach-Goldach 17 2 - FC Flawil 1 2:4 (0:3) - Sportanlage Kellen, Tübach – Tore: 18. David Obrist 0:1. 22. Simon Obrist 0:2. 28. David Obrist 0:3. 60. Emir Ademaj 1:3. 74. Alessio Curaba 1:4. 78. Emir Ademaj 2:4. – Rorschach-Goldach: Manuel Tobler, Alessandro Campobasso, Yves Rusch, Kenan Prasovic, Philipp Joos, Joel Holderegger, Haki Baralija, Nico Schumacher, Patrick Scheier, David Jovanovic, Emir Ademaj. – Flawil: Remo Wagner, Jigme Gahler, Valdrin Edipi, Raffael Büeler, Florin Metzger, Riccardo Chiavuzzi, Andrin Holenstein, Mirco Oertig, Esmer Hajrovic, Simon Obrist, David Obrist. – Verwarnungen: 62. Riccardo Chiavuzzi, 65. Philipp Joos, 68. Nico Schumacher, 82. Raffael Büeler – Ausschluss: 65. Riccardo Chiavuzzi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Rorschach-Goldach 17 2 - FC Flawil 1 2:4, FC Gossau 2 - FC Zuzwil 1 2:2, FC Besa 1 - FC Rorschacherberg 1 3:2, FC Teufen 1 - SC Brühl 2 2:4

Tabelle: 1. SC Brühl 2 2 Spiele/6 Punkte (7:2). 2. FC Flawil 1 2/6 (7:4), 3. FC Neckertal-Degersheim 1 2/6 (3:1), 4. FC Wittenbach 1 1/3 (5:2), 5. FC Teufen 1 2/3 (6:6), 6. FC Besa 1 2/3 (5:6), 7. FC Zuzwil 1 2/2 (4:4), 8. FC Bütschwil 1 2/1 (2:3), 9. FC Gossau 2 2/1 (4:5), 10. FC Appenzell 1 1/0 (1:2), 11. FC Rorschacherberg 1 2/0 (4:8), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 2/0 (2:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 16:34 Uhr.