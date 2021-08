4. Liga, Gruppe 3 Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Eschen/Mauren, Au-Berneck 05 wartet weiter auf ersten Punkt – Reto Mündle trifft zum Sieg Eschen/Mauren hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Au-Berneck 05 setzt es zuhause ein 1:0 ab.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Eschen/Mauren das einzige Tor der Partie. Reto Mündle traf in der 11. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Eschen/Mauren erhielt: Nicolas Wohlwend (51.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Au-Berneck 05, Florian Knaus (35.) kassierte sie.

Eschen/Mauren steht mit sechs Punkten auf Rang 1. Eschen/Mauren spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rebstein 2a. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

In der Tabelle steht Au-Berneck 05 nach dem zweiten Spiel auf Rang 9 (null Punkte). Auf Au-Berneck 05 wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das Team FC Triesenberg 2. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (19.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: USV Eschen/Mauren 3 - FC Au-Berneck 05 2 1:0 (1:0) - Sportpark Eschen, Eschen – Tor: 11. Reto Mündle 1:0. – Eschen/Mauren: Manuel Matt, Michael Ott, Damian Kranz, Julian Kuster, Adrian Hug, Silvan Marxer, Haci Mehmet Demirbas, Reto Mündle, Mario Meier, Raphael Zech, Nicolas Wohlwend. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, David Hatzigeorgiou, Marc Weder, Gabriel Zweifel, Janis Lentini, Florian Knaus, Mateo Gulan, Remo Weder, Rosario Conidi, Artrid Kololli, Moé Schärer. – Verwarnungen: 35. Florian Knaus, 51. Nicolas Wohlwend.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: USV Eschen/Mauren 3 - FC Au-Berneck 05 2 1:0, FC Montlingen 2 - FC Altstätten 2 2:1

Tabelle: 1. USV Eschen/Mauren 3 2 Spiele/6 Punkte (4:0). 2. FC Montlingen 2 2/6 (6:4), 3. FC Ruggell 2 2/4 (6:2), 4. FC Rheineck 2 1/3 (3:0), 5. FC Heiden 1 1/1 (2:2), 6. FC Staad 2 1/1 (2:2), 7. FC Rebstein 2a 2/1 (5:6), 8. FC Triesenberg 2 1/0 (0:3), 9. FC Au-Berneck 05 2 2/0 (0:5), 10. FC Altstätten 2 2/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 13:53 Uhr.