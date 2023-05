3. Liga, Gruppe 4 Zuzwil stolpert gegen Aadorf – Patrick Bitzer trifft spät zum Sieg Aadorf hat am Sonntag gegen Zuzwil die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Aadorf das einzige Tor der Partie gelang. Patrick Bitzer traf in der 83. Minute zum 1:0.

Bei Zuzwil erhielten Pascal Fritsche (57.), Michael Gähwiler (83.) und Silvan Moser (83.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Aadorf erhielt: Michel Trigo (84.)

Aadorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 9. Aadorf hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Aadorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Kirchberg 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Für Zuzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 2. Zuzwil hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zuzwil bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Bütschwil 1. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - SC Aadorf 1 0:1 (0:0) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tor: 83. Patrick Bitzer 0:1. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniele Di Gaetano, Tim Benz, Daniel Kuhn, Sven Benz, Silvan Moser, Dorjan Lekaj, Kimi Brunner, Raphael Oswald, Pascal Fritsche, Aron Gabriel Rivela. – Aadorf: Federico Ognissanti, Diego Tech, Yanik Düring, Joel Braun, Fabrice Schläpfer, Pascal Ebneter, Jaden Adalin, Patrick Bitzer, Mirco Meier, Michel Trigo, Pascal Frei. – Verwarnungen: 57. Pascal Fritsche, 83. Michael Gähwiler, 83. Silvan Moser, 84. Michel Trigo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2023 02:18 Uhr.