3. Liga, Gruppe 4 Zuzwil sorgt bei Neckertal-Degersheim für Überraschung Zuzwil hat am Samstag gegen Neckertal-Degersheim die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 3:1. Zuzwil schaffte zugleich den ersten Saisonsieg im dritten Spiel.

(chm)

Neckertal-Degersheim ging zunächst in der 3. Minute in Führung, als Roberto Manzo zum 1:0 traf. In der 27. Minute gelang Zuzwil jedoch durch Jonah Näf der Ausgleich. In der 59. Minute schoss Tim Benz Zuzwil mittels Elfmeter in Führung (2:1). Das letzte Tor der Partie fiel in der 76. Minute, als Patrick Gähwiler für Zuzwil auf 3:1 erhöhte.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Neckertal-Degersheim. Eine Verwarnung gab es für Zuzwil, nämlich für Patrick Gähwiler (56.).

In der Abwehr gehört Zuzwil zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 5 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Zuzwil von Rang 9 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Zuzwil hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Zuzwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Berg 1 (Platz 9). Die Partie findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Neckertal-Degersheim liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat vier Punkte. Neckertal-Degersheim hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Neckertal-Degersheim in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Kirchberg 1. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 3:1 (1:1) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 3. Roberto Manzo 0:1. 27. Jonah Näf 1:1. 59. Tim Benz (Penalty) 2:1.76. Patrick Gähwiler 3:1. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Dominik Egli, Tim Benz, Philip Jud, Sven Benz, Silvan Moser, Jonah Näf, Daniel Kuhn, Kimi Brunner, Lars Fässler, Patrick Gähwiler. – Neckertal: Timo Ebneter, Stephen Bosshard, Patrick Tanner, Sandro Meng, Roberto Manzo, Fabrice Gantenbein, Nico Meng, Silvan Looser, Julian Frischknecht, Fabio Pondini, Dimitri Büchler. – Verwarnungen: 48. Stephen Bosshard, 55. Sandro Meng, 56. Patrick Gähwiler, 58. Timo Ebneter, 64. Roberto Manzo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 05:05 Uhr.

