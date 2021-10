4. Liga, Gruppe 6 Zuzwil siegt nach sieben Niederlagen – Drei Treffer für Fredrik Bolt Sieg für Zuzwil nach sieben Niederlagen in Folge. Gegen Calcio gewinnt Zuzwil am Freitag zuhause 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Fredrik Bolt für Zuzwil. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Der gleiche Fredrik Bolt war in der 74. Minute auch für das 2:0 für Zuzwil verantwortlich. Mit einem weiteren Tor erhöhte Fredrik Bolt für Zuzwil auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten. Den Schlussstand stellte Philipp Mangold in der 85. Minute her, als er für Calcio auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Shkelqim Berisha von Calcio erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Calcio kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 36 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 4 Toren pro Match (Rang 9).

Zuzwil gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 9. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Zuzwil hat bisher zweimal gewonnen und siebenmal verloren.

Zuzwil spielt das nächste Spiel nach der Winterpause zuhause gegen FC Niederwil 1 (Platz 2). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (20.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Nach der Niederlage büsst Calcio einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Calcio hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Calcio steht nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Weinfelden-Bürglen 1a (Platz 3) an. Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.30 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Zuzwil 2 - AS Calcio Kreuzlingen 2 3:1 (1:0) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 4. Fredrik Bolt 1:0. 74. Fredrik Bolt 2:0. 82. Fredrik Bolt 3:0. 85. Philipp Mangold 3:1. – Zuzwil: Dominic Kofler, Tennessee Isenring, Andri Fässler, Lennart Jung, Jan Grau, Fredrik Bolt, Yannik Aeberhard, Philipp Egli, Leandro Eichholzer, Jan Fässler, Igor Küttel. – Calcio: Sven Kustos, Miguel Antonio Franco, Cosimo Tassone, George Dogru, Leonardo Battaglia, Shkelqim Berisha, Philipp Mangold, Tommaso Catania, Cihad Bilir, Fernando Miguel Portela da Silva, Loris Laneve. – Verwarnungen: 52. Shkelqim Berisha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Bischofszell 2 - FC Uzwil 3a 3:2, FC Zuzwil 2 - AS Calcio Kreuzlingen 2 3:1

Tabelle: 1. SC Berg 1 8 Spiele/24 Punkte (33:6). 2. FC Niederwil 1 8/19 (41:10), 3. FC Weinfelden-Bürglen 1a 8/18 (31:9), 4. FC Uzwil 3a 9/13 (18:19), 5. FC Amriswil 2 8/12 (18:19), 6. FC Henau 2 8/11 (23:20), 7. FC Bischofszell 2 9/8 (17:26), 8. AS Calcio Kreuzlingen 2 9/7 (9:36), 9. FC Zuzwil 2 9/6 (17:33), 10. FC KS-Sulgen 1 8/4 (9:38).

