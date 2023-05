3. Liga, Gruppe 4 Zuzwil siegt 2:1 im Spitzenspiel gegen Kirchberg – Patrick Gähwiler trifft zum Sieg Zuzwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Kirchberg hat das Team am Samstag bereits den achten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Zuzwil gelang Patrick Gähwiler in der 64. Minute. In der 39. Minute hatte Remo Krucker Zuzwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kirchberg fiel in der 40. Minute durch Mario Kuhn.

Zuzwil kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Kirchberg, nämlich für Aaron Ress (84.).

Der Sturm von Zuzwil sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 49 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Zuzwil unverändert. 42 Punkte bedeuten Rang 2. Für Zuzwil ist es der achte Sieg in Serie.

Zuzwil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Aadorf 1 (Rang 10). Das Spiel findet am 14. Mai statt (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Für Kirchberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 3. Kirchberg hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Kirchberg auf fremdem Terrain mit FC Münchwilen 1 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Kirchberg 1 - FC Zuzwil 1 1:2 (1:1) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tore: 39. Remo Krucker 0:1. 40. Mario Kuhn (Penalty) 1:1.64. Patrick Gähwiler 1:2. – Kirchberg: Erwin Iten, Mario Kuhn, Franco Loser, Pablo Rohner, Yannic Lang, Adrian Oberholzer, Florian Schefer, Simon Wohlgensinger, Patrice Müller, Sandro Loser, Silvan Oberholzer. – Zuzwil: Fabian Castiglioni, Fabian Steiner, Tim Benz, Philip Jud, Daniel Hitz, Raul Weibel, Jonah Näf, Daniel Kuhn, Raphael Oswald, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Verwarnungen: 40. Philip Jud, 84. Aaron Ress, 87. Raphael Oswald, 91. Aron Gabriel Rivela, 94. Fabrice Leutenegger.

