3. Liga, Gruppe 4 Zuzwil setzt Siegesserie auch gegen Sirnach fort – Siegesserie von Sirnach gebrochen Zuzwil setzt seine Siegesserie auch gegen Sirnach fort. Das 5:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

In der 28. Minute gelang Silvan Moser der Führungstreffer zum 1:0 für Zuzwil. In der 38. Minute baute Daniel Hitz den Vorsprung für Zuzwil auf zwei Tore aus (2:0). Remo Krucker baute in der 52. Minute die Führung für Zuzwil weiter aus (3:0).

Jonah Näf baute in der 62. Minute die Führung für Zuzwil weiter aus (4:0). Martin Kuhn schoss das 5:0 (85. Minute) für Zuzwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Sirnach sah Sandro Spalletta (84.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jelid Veliu (41.), Sandro Spalletta (47.) und Gjef Uka (69.). Eine Verwarnung gab es für Zuzwil, nämlich für Silvan Moser (15.).

In seiner Gruppe hat Zuzwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Zuzwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 2. Zuzwil hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zuzwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wängi 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Mit der Niederlage rückt Sirnach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 5. Nach fünf Siegen in Serie verliert Sirnach erstmals wieder.

Sirnach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Kirchberg 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 26. März statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Zuzwil 1 0:5 (0:2) - Kett, Sirnach – Tore: 28. Silvan Moser 0:1. 38. Daniel Hitz 0:2. 52. Remo Krucker 0:3. 62. Jonah Näf 0:4. 85. Martin Kuhn 0:5. – Sirnach: Nico Mannhart, Liridon Ajrizi, Zef Nushi, Dalibor Velickovic, Gjef Uka, Ardit Aziri, Safet Etemi, Sandro Spalletta, Davor Rados, Labinot Emini, Jelid Veliu. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniele Di Gaetano, Tim Benz, Philip Jud, Daniel Hitz, Silvan Moser, Jonah Näf, Kimi Brunner, Daniel Kuhn, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Verwarnungen: 15. Silvan Moser, 41. Jelid Veliu, 47. Sandro Spalletta, 69. Gjef Uka – Ausschluss: 84. Sandro Spalletta.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

