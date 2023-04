3. Liga, Gruppe 4 Zuzwil setzt Siegesserie auch gegen Neckertal-Degersheim fort Zuzwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Neckertal-Degersheim hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Den Auftakt machte Tim Benz, der in der 29. Minute für Zuzwil zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Neckertal-Degersheim fiel in der 46. Minute (Matthias Rüegg). Raul Weibel brachte Zuzwil 2:1 in Führung (52. Minute).

Zuzwil baute die Führung in der 59. Minute (Silvan Moser) weiter aus (3:1). Silvan Moser war es auch, der in der 73. Minute Zuzwil weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 4:1.

Gelbe Karten gab es bei Zuzwil für Kimi Brunner (78.) und Pascal Fritsche (81.). Gelbe Karten gab es bei Neckertal-Degersheim für Silvan Looser (67.) und Roberto Manzo (86.).

In der Defensive hat Zuzwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 43 geschossenen Toren Rang 1.

Die Abwehr von Neckertal-Degersheim kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Zuzwil: Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Zuzwil ist es der sechste Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Zuzwil daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Berg 1. Das Spiel findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Für Neckertal-Degersheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 6. Neckertal-Degersheim hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Neckertal-Degersheim auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Kirchberg 1. Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Zuzwil 1 1:4 (0:1) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 29. Tim Benz 0:1. 46. Matthias Rüegg 1:1. 52. Raul Weibel 1:2. 59. Silvan Moser 1:3. 73. Silvan Moser 1:4. – Neckertal: Timo Ebneter, Julian Frischknecht, Fabio Pondini, Benjamin Gübeli, Matthias Rüegg, Roberto Manzo, Ron Lieberherr, Sandro Lehmann, Patrick Tanner, Sandro Meng, Silvan Looser. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Fabian Steiner, Tim Benz, Philip Jud, Dorjan Lekaj, Raul Weibel, Jonah Näf, Kimi Brunner, Raphael Oswald, Graziano Vanadia, Remo Krucker. – Verwarnungen: 67. Silvan Looser, 78. Kimi Brunner, 81. Pascal Fritsche, 86. Roberto Manzo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 04:11 Uhr.