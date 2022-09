3. Liga, Gruppe 4 Zuzwil gewinnt klar gegen Berg Sieg für Zuzwil: Gegen Berg gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Remo Krucker in der 9. Minute. Er traf für Zuzwil zum 1:0. Zuzwil baute die Führung in der 30. Minute (Patrick Gähwiler) weiter aus (2:0). Remo Krucker baute in der 53. Minute die Führung für Zuzwil weiter aus (3:0).

In der 58. Minute verkleinerte Jannis Fäh den Rückstand von Berg auf 1:3. Es handelte sich um einen Penalty. Raphael Oswald schoss das 4:1 (68. Minute) für Zuzwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Zuzwil für Jonah Näf (59.), Patrick Gähwiler (70.) und Sven Benz (85.). Gelbe Karten gab es bei Berg für Ramon Hinder (41.) und Kevin Schüepp (54.).

In der Abwehr gehört Zuzwil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Berg ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

In der Tabelle liegt Zuzwil weiterhin auf Rang 6. Das Team hat sieben Punkte. Für Zuzwil ist es der zweite Sieg in Serie. Zuzwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Zuzwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Münchwilen 1 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 24. September statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Berg liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat drei Punkte. Berg hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Kirchberg 1 kriegt es Berg als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.30 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Zuzwil 1 1:4 (0:2) - Meienägger, Berg – Tore: 9. Remo Krucker 0:1. 30. Patrick Gähwiler 0:2. 53. Remo Krucker 0:3. 58. Jannis Fäh (Penalty) 1:3.68. Raphael Oswald 1:4. – Berg: Sinan Kocadayi, Joel Herbert, Jannis Fäh, Fabian Helfenberger, Thomas Bernet, Mauro Zingg, Alexander Thurmaier, Kevin Schüepp, Jannik Scherb, Julian Stahel, Elias Papadopoulos. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniele Di Gaetano, Tim Benz, Daniel Kuhn, Daniel Hitz, Silvan Moser, Jonah Näf, Kimi Brunner, Graziano Vanadia, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Verwarnungen: 41. Ramon Hinder, 54. Kevin Schüepp, 59. Jonah Näf, 70. Patrick Gähwiler, 85. Sven Benz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 05:23 Uhr.

