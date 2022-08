4. Liga, Gruppe 7 Zuzwil bezwingt im Auftaktspiel Weinfelden-Bürglen – Tennessee Isenring mit Siegtor Zuzwil siegt zuhause gegen Weinfelden-Bürglen: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Igor Küttel in der 12. Minute. Er traf für Zuzwil zum 1:0. Zum Ausgleich für Weinfelden-Bürglen traf Mehmet Bakan in der 18. Minute. In der 30. Minute war es an Janik Zehnder, Zuzwil 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 32. Minute, als Albert Morina für Weinfelden-Bürglen traf. Das Tor von Albios Misini in der 52. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Weinfelden-Bürglen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 56, als Igor Küttel für Zuzwil erfolgreich war. In der 61. Minute schoss Tennessee Isenring Zuzwil in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Zuzwil, nämlich für Tennessee Isenring (60.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Weinfelden-Bürglen, Manuel Nikollbibaj (24.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Zuzwil nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Für Zuzwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Flawil 2 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (19.15 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Nach dem ersten Spiel steht Weinfelden-Bürglen auf dem zehnten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Weinfelden-Bürglen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Bazenheid 2. Die Partie findet am 29. August statt (20.15 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Telegramm: FC Zuzwil 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1b 4:3 (2:2) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 12. Igor Küttel 1:0. 18. Mehmet Bakan 1:1. 30. Janik Zehnder 2:1. 32. Albert Morina 2:2. 52. Albios Misini 2:3. 56. Igor Küttel 3:3. 61. Tennessee Isenring 4:3. – Zuzwil: Etienne Jung, Jan Grau, Lukas Gutmann, Steven Jacobsen, Mario Flammer, Janik Zehnder, Yannik Aeberhard, Joel Breu, Igor Küttel, Fredrik Bolt, Jan Fässler. – WeinfeldenBuerglen: Tauland Camaj, Manuel Nikollbibaj, Todo Coskun, Jusuf Ameti, Thaarushan Sinnathurai, Enes Yüce, Thomas Bernet, Devris Saygili, Sivanuyan Sivadasan, Albert Morina, Mehmet Bakan. – Verwarnungen: 24. Manuel Nikollbibaj, 60. Tennessee Isenring.

