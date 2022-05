4. Liga, Gruppe 6 Zuzwil bezwingt Amriswil Zuzwil gewinnt am Freitag zuhause gegen Amriswil 3:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Keanu Isenring in der 3. Minute. Er traf für Zuzwil zum 1:0. In der 34. Minute schoss Igor Küttel Zuzwil mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Dank dem Treffer von Sascha Brivio (39.) reduzierte sich der Rückstand für Amriswil auf ein Tor (1:2).

Zuzwil baute die Führung in der 73. Minute (Dominic Schelling) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Amriswil noch auf 2:3 heran. Lavdrim Izairi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Amriswil sah Sascha Brivio (75.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Amriswil weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Zuzwil für Lukas Gutmann (68.) und Dominic Schelling (87.).

Zahlreiche Gegentore sind für Amriswil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 46 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 7).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Zuzwil. 13 Punkte bedeuten Rang 8. Zuzwil hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zuzwil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf AS Calcio Kreuzlingen 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (11.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Für Amriswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 7. Für Amriswil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Amriswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Berg 1. Das Spiel findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Telegramm: FC Zuzwil 2 - FC Amriswil 2 3:2 (2:1) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 3. Keanu Isenring 1:0. 34. Igor Küttel (Penalty) 2:0.39. Sascha Brivio 2:1. 73. Dominic Schelling 3:1. 90. Lavdrim Izairi 3:2. – Zuzwil: Etienne Jung, Ramon Gämperli, Lukas Gutmann, Yannik Aeberhard, Mario Flammer, Philipp Egli, Keanu Isenring, Tennessee Isenring, Jan Fässler, Igor Küttel, Joel Breu. – Amriswil: Fitim Asipi, Lavdrim Sulemani, Giuliano Ippolito, Ramon Brivio, Armend Fetahu, Ulises Gabriel Blatto Abrigo, Berat Aziri, Edon Velija, Sascha Brivio, Ilzan Ilazi, Filip Prenrecaj. – Verwarnungen: 68. Lukas Gutmann, 70. Sascha Brivio, 72. Armend Fetahu, 76. Edon Velija, 86. Ramon Brivio, 87. Dominic Schelling – Ausschluss: 75. Sascha Brivio.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 19:49 Uhr.