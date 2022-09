4. Liga, Gruppe 7 Yannic Huser führt Frauenfeld mit drei Toren zum Sieg gegen Uzwil Sieg für Frauenfeld: Gegen Uzwil gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 4:3.

Janic Jöhl eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Uzwil das 1:0 markierte. Frauenfeld glich in der 22. Minute durch Yannic Huser aus. Brendon Zefi erzielte in der 27. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Frauenfeld.

In der 36. Minute baute Yannic Huser den Vorsprung für Frauenfeld auf zwei Tore aus (3:1). Pascal Eisenlohr sorgte in der 75. Minute für Uzwil für den Anschlusstreffer zum 2:3. Frauenfeld baute die Führung in der 83. Minute (Yannic Huser) weiter aus (4:2). In der Schlussphase kam Uzwil noch auf 3:4 heran. Velin Petrov war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Frauenfeld, Mischa Murpf (32.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Uzwil erhielt: Pascal Eisenlohr (67.)

In seiner Gruppe hat Frauenfeld den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 10 Tore in vier Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Frauenfeld von Rang 9 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Frauenfeld hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Frauenfeld wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Zuzwil 2, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Uzwil rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Für Uzwil ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Uzwil verlor zudem erstmals zuhause.

Uzwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Ebnat-Kappel 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Frauenfeld 2a - FC Uzwil 3 4:3 (3:1) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 9. Janic Jöhl 0:1. 22. Yannic Huser 1:1. 27. Brendon Zefi 2:1. 36. Yannic Huser 3:1. 75. Pascal Eisenlohr 3:2. 83. Yannic Huser 4:2. 88. Velin Petrov 4:3. – Frauenfeld: Boris Steiner, Liridon Gjergji, Ledion Jashari, Lorenzo Galati, Fabio Mantineo, Mischa Murpf, Jari Engeli, Benet Uka, Brendon Zefi, Dennis Debrunner, Yannic Huser. – Uzwil: Morgan Stäheli, Patrick Engler, Fabio Brühwiler, Patrik Niedermann, Lion Cerny, Irves Kucani, Velin Petrov, Thomas Eisenlohr, Servet Dauti, Xhevat Hasallari, Janic Jöhl. – Verwarnungen: 32. Mischa Murpf, 67. Pascal Eisenlohr.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

