3. Liga, Gruppe 3 Wittenbach siegt 4:1 im Showdown gegen Staad – Staad verliert nach sechs Siegen Wittenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Staad fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wittenbach: Ciro Marino brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 50. Minute, als Andri Knellwolf für Staad traf. Patrick Brülisauer schoss Wittenbach in der 60. Minute zur 2:1-Führung.

Patrick Brülisauer war es auch, der in der 76. Minute Wittenbach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Gianni Colonna schoss das 4:1 (78. Minute) für Wittenbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Staad gab es vier gelbe Karten. Bei Wittenbach erhielten Lukas Hungerbühler (56.) und Joel Pfister (76.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Wittenbach hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Staad so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 10 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Der Sieg bringt Wittenbach an die Spitze Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 18 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Wittenbach feiert mit dem Sieg gegen Staad bereits den sechsten Sieg der Saison. Das Team hat viermal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes tritt Wittenbach auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Teufen 1 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Staad ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Staad hat bisher sechsmal gewonnen und einmal verloren.

Für Staad geht es in einem Heimspiel gegen SC Brühl 2 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Staad 1 4:1 (1:0) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 20. Ciro Marino 1:0. 50. Andri Knellwolf 1:1. 60. Patrick Brülisauer 2:1. 76. Patrick Brülisauer 3:1. 78. Gianni Colonna 4:1. – Wittenbach: Severin Stricker, Yves Oertle, Joel Pfister, Dominik Eisenhut, Ramon Mahr, Lukas Hungerbühler, Moritz Angehrn, Kelian Bieli, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Staad: Bostjan Stampfel, Luca Grab, Marko Kostadinovic, Gazmend Morina, Andri Knellwolf, Ivan Zaric, Dario Mihajlovic, Pascal Nussbaum, Amir Huskic, Aleksa Milivojevic, Patrick Lopes Santos. – Verwarnungen: 38. Amir Huskic, 46. Marko Kostadinovic, 56. Lukas Hungerbühler, 60. Gazmend Morina, 76. Joel Pfister, 80. Semihcan Ceran.

Datenstand: 09.10.2022 03:20 Uhr.

