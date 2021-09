4. Liga, Gruppe 5 Wittenbach sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Sarajevo 92 Sechs Tore sind zwischen Sarajevo 92 und Wittenbach gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Bis zur 78. Minute ging Wittenbach deutlich in Führung, nämlich 3:1. Die Treffer erzielte(.) elmas Kalabic (16.), Davud Rastoder (64.) und Emir Skakic (78.). Für Wittenbach erfolgreich war bis dahin Andreas Breu (19.).

Die 83. Minute brachte für Wittenbach den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Andreas Breu. Nur gerade fünf Minuten nach dem 2:3 (83. Miunte) traf Aleksandar Zdravkovic für Wittenbach in der 88. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Sarajevo 92 für Almedin Kurtovic (80.) und Samir Hodzic (88.). Gelbe Karten gab es bei Wittenbach für Kelian Bieli (64.) und Ivan Orthen (67.).

Sarajevo 92 schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 23 Tore erzielte.

Sarajevo 92 rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 5.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Sarajevo 92 hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sarajevo 92 geht es auf fremdem Terrain gegen FC Gossau 3 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 2. Wittenbach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wittenbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Winkeln SG 2 (Platz 4). Die Partie findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Sarajevo 92 92 1 - FC Wittenbach 2 3:3 (1:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 16. Elmas Kalabic 1:0. 19. Andreas Breu 1:1. 64. Davud Rastoder 2:1. 78. Emir Skakic (Penalty) 3:1.83. Andreas Breu 3:2. 88. Aleksandar Zdravkovic (Penalty) 3:3. – Sarajevo: Samir Hodzic, Elmas Kalabic, Belmin Avdic, Enes Mujic, Yanik Zimmermann, Haris Hadziric, Joel Keller, Samuel Aeschlimann, Diego Diethelm, Sabir Ademi, Emir Skakic. – Wittenbach: Andreas Forster, Felipe Trujillo, Sebastiano Fasanella, Andreas Breu, Michel HUmmel, Yves Oertle, Dominik Cukic, Denis Cukic, Aleksandar Zdravkovic, Kelian Bieli, Fabio Simeon. – Verwarnungen: 64. Kelian Bieli, 67. Ivan Orthen, 80. Almedin Kurtovic, 88. Samir Hodzic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Winkeln SG 2 - FC Steinach 2 0:0, FC Sarajevo 92 92 1 - FC Wittenbach 2 3:3

Tabelle: 1. FC Abtwil-Engelburg 2 6 Spiele/16 Punkte (17:5). 2. FC Wittenbach 2 6/11 (13:10), 3. FC Neukirch-Egnach 2 6/10 (11:9), 4. FC Winkeln SG 2 6/10 (13:11), 5. FC Sarajevo 92 92 1 6/10 (23:9), 6. FC Flawil 2 6/10 (15:11), 7. FC Steinach 2 6/7 (5:7), 8. FC Gossau 3 6/5 (13:12), 9. FC Weinfelden-Bürglen 1b 6/3 (5:20), 10. FC Uzwil 3b 6/1 (5:26).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.09.2021 07:31 Uhr.