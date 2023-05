3. Liga, Gruppe 3 Wittenbach setzt Siegesserie auch gegen Teufen fort – Siegesserie von Teufen gebrochen Wittenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Teufen fort. Das 4:2 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Das Skore eröffnete Ciro Marino in der 23. Minute. Er traf für Wittenbach zum 1:0. Wittenbach baute die Führung in der 27. Minute (Lukas Hungerbühler) weiter aus (2:0). Jan Zellweger baute in der 74. Minute die Führung für Wittenbach weiter aus (3:0).

Wittenbach erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Loris Flück weiter auf 4:0. Lukas Kern (79. Minute) liess Teufen auf 1:4 herankommen. Nur neun Minuten später verkürzte wiederum Lukas Kern für Teufen auf 2:4 (88. Minute).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Joel Pfister von Wittenbach erhielt in der 44. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.2 Toren pro Spiel ist Wittenbach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Wittenbach bleibt Leader: Nach 18 Spielen hat das Team 46 Punkte. Für Wittenbach ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Wittenbach auswärts mit FC Staad 1 (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 24. Mai statt (20.00 Uhr, Bützel, Staad).

Für Teufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 4. Teufen hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Teufen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Brühl SG 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 29. Mai statt (16.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Teufen 1 4:2 (2:0) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 23. Ciro Marino 1:0. 27. Lukas Hungerbühler 2:0. 74. Jan Zellweger 3:0. 75. Loris Flück 4:0. 79. Lukas Kern 4:1. 88. Lukas Kern 4:2. – Wittenbach: Severin Stricker, Jan Zellweger, Pascal Keller, Joel Pfister, Ramon Mahr, Moritz Angehrn, Lukas Hungerbühler, Joël Kurzbauer, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Teufen: Nicola Manser, Pascal Huber, Alessandro D Aloia, Jannik Marti, Roman Neuländner, Joshua Andraska, Davide Schubiger, Luca Locher, Yanick Walser, Lukas Kern, Nico Weiler. – Verwarnungen: 44. Joel Pfister.

