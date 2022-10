3. Liga, Gruppe 3 Wittenbach setzt Siegesserie auch gegen Teufen fort Wittenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Teufen fort. Das 5:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Tor von Luca Brülisauer in der 10. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Wittenbach. Lukas Hungerbühler erhöhte in der 16. Minute zur 2:0-Führung für Wittenbach. Ciro Marino baute in der 38. Minute die Führung für Wittenbach weiter aus (3:0).

Patrick Brülisauer baute in der 59. Minute die Führung für Wittenbach weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Pascal Eisenring in der 69. Minute, als er für Wittenbach zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Teufen für Pascal Huber (51.) und Mario Gygax (80.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wittenbach, Patrick Brülisauer (43.) kassierte sie.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Wittenbach: Total schoss das Team 30 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.3 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Wittenbach seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sieben Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Wittenbach hat bisher immer gewonnen, nämlich siebenmal.

Als nächstes trifft Wittenbach auswärts mit FC Niederwil 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Donnerstag (20. Oktober) statt (20.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Mit der Niederlage rückt Teufen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 5. Teufen hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Teufen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Brühl 2. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.30 Uhr, Paul).

Telegramm: FC Teufen 1 - FC Wittenbach 1 0:5 (0:3) - Landhaus, Teufen – Tore: 10. Luca Brülisauer 0:1. 16. Lukas Hungerbühler 0:2. 38. Ciro Marino 0:3. 59. Patrick Brülisauer 0:4. 69. Pascal Eisenring 0:5. – Teufen: Nicola Manser, Claudio Fässler, Jannik Marti, Alessandro D Aloia, Luca Locher, Mario Gygax, Cyrill Rohner, Pascal Huber, Roman Ehrbar, Nico Weiler, Roman Neuländner. – Wittenbach: Severin Stricker, Joël Kurzbauer, Joel Pfister, Pascal Keller, Ramon Mahr, Lukas Hungerbühler, Moritz Angehrn, Kelian Bieli, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Verwarnungen: 43. Patrick Brülisauer, 51. Pascal Huber, 80. Mario Gygax.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 12:00 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.