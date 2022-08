3. Liga, Gruppe 3 Wittenbach mit drei Punkten auswärts gegen Appenzell im Auftaktspiel – Entscheidung in der Schlussminute Appenzell lag gegen Wittenbach deutlich vorne, nämlich 3:1 (26. Minute) - und verlor dennoch. Wittenbach feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Simon Baumann in der 2. Minute. Er traf für Appenzell zum 1:0. Es war ein Elfmeter. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Luca Brülisauer, sorgte in der 14 für den Ausgleich für Wittenbach. Lars Manser brachte Appenzell 2:1 in Führung (20. Minute).

Kevin Streule sorgte in der 26. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Appenzell. Kelian Bieli sorgte in der 30. Minute für Wittenbach für den Anschlusstreffer zum 2:3. Durch Penalty kam es in der 61. Minute zum Ausgleich für Wittenbach. Patrick Brülisauer verwandelte erfolgreich. Per Penalty traf Luca Brülisauer in der 93. Minute zur 4:3-Führung für Wittenbach.

Im Spiel gab es total acht Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wittenbach. Bei Appenzell erhielten Andrej Hörler (62.), Andreas Rusch (90.) und Sokolj Sabani (93.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Wittenbach auf dem dritten Rang. Wittenbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gossau 2 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (31. August) (20.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Nach dem zweiten Spiel steht Appenzell auf dem zwölften Rang. Mit dem viertplatzierten SC Brühl 2 kriegt es Appenzell als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 4. September statt (15.00 Uhr, Paul).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Wittenbach 1 3:4 (3:2) - Schaies, Appenzell – Tore: 2. Simon Baumann (Penalty) 1:0.14. Luca Brülisauer (Penalty) 1:1.20. Lars Manser 2:1. 26. Kevin Streule 3:1. 30. Kelian Bieli 3:2. 61. Patrick Brülisauer (Penalty) 3:3.93. Luca Brülisauer (Penalty) 3:4. – Appenz: Mischa Enzler, Lars Schneider, Andrej Hörler, Leon Keller, Mario Breitenmoser, Michael Dörig, Luca Hörler, Simon Baumann, Dimitri Wyss, Lars Manser, Kevin Streule. – Wittenbach: Dario Räss, Joël Kurzbauer, Dominik Eisenhut, Joel Pfister, Yves Oertle, Mike Herzig, Loris Flück, Pascal Eisenring, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Kelian Bieli. – Verwarnungen: 12. Kelian Bieli, 29. Joël Kurzbauer, 62. Andrej Hörler, 67. Yves Oertle, 81. Loris Flück, 90. Andreas Rusch, 93. Ciro Marino, 93. Sokolj Sabani.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 20:56 Uhr.