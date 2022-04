3. Liga, Gruppe 3 Wittenbach mit Auswärtserfolg bei Rorschacherberg Wittenbach gewinnt am Dienstag auswärts gegen Rorschacherberg 3:1.

(chm)

Loris Flück eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Wittenbach das 1:0 markierte. Per Penalty erhöhte Luca Brülisauer in der 39. Minute zum 2:0 für Wittenbach. Die 52. Minute brachte für Rorschacherberg den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Yves Schlegel. In der 57. Minute erhöhte Lundrim Sutaj auf 3:1 für Wittenbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rorschacherberg erhielten Dominik Lanter (35.) und Echedey Del Rosario Diaz (69.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Wittenbach, nämlich für Yves Oertle (78.).

In der Abwehr gehört Wittenbach zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Wittenbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 19 Punkte bedeuten Rang 8. Für Wittenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Wittenbach geht es auswärts gegen FC Bütschwil 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Für Rorschacherberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Rorschacherberg hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rorschacherberg trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Appenzell 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Rorschacherberg 1 - FC Wittenbach 1 1:3 (0:2) - Sportanlage Kellen, Tübach – Tore: 12. Loris Flück 0:1. 39. Luca Brülisauer (Penalty) 0:2.52. Yves Schlegel 1:2. 57. Lundrim Sutaj 1:3. – Rorschacherberg: Dario Leasi, Michel Rothermann, Antonio Romano, Mihajlo Vulovic, Yves Schlegel, Sergio Diogo Ferreira da Graca Almeida, Kissan Varatharajan, Dominik Lanter, Echedey Del Rosario Diaz, Patrick Lopes Santos, Elias Büchel. – Wittenbach: Dario Räss, Adrian Breitenmoser, Joel Pfister, Dominik Eisenhut, Yves Oertle, Lukas Hungerbühler, Moritz Angehrn, Loris Flück, Diego Cassani, Luca Brülisauer, Ciro Marino. – Verwarnungen: 35. Dominik Lanter, 69. Echedey Del Rosario Diaz, 78. Yves Oertle.

