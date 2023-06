3. Liga, Gruppe 3 Wittenbach holt sich drei Punkte gegen Neukirch-Egnach – Siegtreffer in allerletzter Minute Wittenbach behielt im Spiel gegen Neukirch-Egnach am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Wittenbach geriet zunächst in Rückstand, als Joel Haltinner in der 28. Minute die zwischenzeitliche Führung für Neukirch-Egnach gelang. In der 62. Minute glich Wittenbach jedoch aus und ging in der 92. Minute in Führung. Torschützen waren Luca Brülisauer und Patrick Brülisauer.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Neukirch-Egnach sah Ricardo Daniel Oliveira Pinhal (95.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Neukirch-Egnach weitere fünf gelbe Karten. Wittenbach kassierte vier gelbe Karten.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Wittenbach: Durchschnittlich trifft die Offensive 3.8 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg hält Wittenbach seine Position an der Tabellenspitze. Nach 22 Spielen hat das Team 53 Punkte. Für Wittenbach ist es bereits der 17. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zehnmal zuhause und siebenmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Wittenbach gingen unentschieden aus.

Für Wittenbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Neukirch-Egnach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 33 Punkten neu Platz 7. Neukirch-Egnach hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Neukirch-Egnach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Neukirch-Egnach 1 2:1 (0:1) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 28. Joel Haltinner 0:1. 62. Luca Brülisauer 1:1. 92. Patrick Brülisauer 2:1. – Wittenbach: Severin Stricker, Jan Zellweger, Pascal Keller, Joel Pfister, Ramon Mahr, Moritz Angehrn, Lukas Hungerbühler, Joël Kurzbauer, Loris Flück, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Neukirch-Egnach: Mattia Jabornik, Jan Schröder, Aaron Aerne, Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, Noah Altherr, Adriano Martino, Loris Schwitzer, Joel Haltinner, Mirco Moser, Rico Ziegler, Pascal Allenspach. – Verwarnungen: 38. Loris Schwitzer, 47. Jan Schröder, 57. Pascal Keller, 61. Patrick Brülisauer, 69. Joel Pfister, 78. Jan Zellweger, 93. Rico Ziegler, 93. Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, 94. Mischa Schoch – Ausschluss: 95. Ricardo Daniel Oliveira Pinhal.

