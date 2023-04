4. Liga, Gruppe 5 Wittenbach holt sich drei Punkte gegen Gossau Wittenbach gewinnt am Montag zuhause gegen Gossau 3:1.

Wittenbach ging in der 8. Spielminute durch Andreas Forster in Führung, ehe Gossau in der 30. Minute (Jon Mustafa) der Ausgleich gelang. Andreas Breu erzielte in der 40. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Wittenbach. Das letzte Tor der Partie fiel in der 80. Minute, als Egzon Brahimaj die Führung für Wittenbach auf 3:1 erhöhte.

Bei Wittenbach erhielten Andreas Forster (43.), Denis Cukic (54.) und Dominik Cukic (67.) eine gelbe Karte. Bei Gossau erhielten Pejo Mijic (15.) und Fabio Cardon (90.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Gossau ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 7).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wittenbach. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 5. Wittenbach hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wittenbach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Herisau 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 30. April statt (16.30 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Für Gossau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 7. Für Gossau war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Gossau in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Appenzell 2 (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am Samstag (29. April) statt (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Wittenbach 2 - FC Gossau 3 3:1 (2:1) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 8. Andreas Forster 1:0. 30. Jon Mustafa 1:1. 40. Andreas Breu 2:1. 80. Egzon Brahimaj 3:1. – Wittenbach: Severin Stricker, Yanik Tanner, Sebastiano Fasanella, Andreas Breu, Felipe Trujillo, Dominik Cukic, Andreas Forster, Denis Cukic, Aleksandar Zdravkovic, Michael Sutter, Dario Müller. – Gossau: Marko Anokic, Fabian Fichter, Igor Kovacevic, Yannic Herzog, Etienne Bakacsi, Nikola Ivankovic, Pejo Mijic, Rani Rigal, Fabio Cardon, Damian Andric, Jon Mustafa. – Verwarnungen: 15. Pejo Mijic, 43. Andreas Forster, 54. Denis Cukic, 67. Dominik Cukic, 90. Fabio Cardon.

