3. Liga, Gruppe 3 Wittenbach bezwingt Gossau – Patrick Brülisauer mit drei Toren Das 4:3 zuhause gegen Gossau ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Wittenbach.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wittenbach: Patrick Brülisauer brachte seine Mannschaft in der 18. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wittenbach stellte Luca Brülisauer in Minute 20 her. Dank dem Treffer von Samuel Mateus (32.) reduzierte sich der Rückstand für Gossau auf ein Tor (1:2).

In der 35. Minute baute Patrick Brülisauer den Vorsprung für Wittenbach auf zwei Tore aus (3:1). Mit einem weiteren Tor sorgte Patrick Brülisauer in der 54. Minute für das 4:1 für Wittenbach. Timo Leuzinger verkürzte in der 77. Minute den Rückstand von Gossau auf 2:4. In der Schlussphase kam Gossau noch auf 3:4 heran. Antonio Fernandez Puron war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wittenbach für Dominik Eisenhut (9.), Patrick Brülisauer (36.) und Yves Oertle (45.). Für Gossau gab es keine Karte.

Wittenbach liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Im nächsten Spiel trifft Wittenbach daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Besa 1. Das Spiel findet am Samstag (3. September) statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Nach dem zweiten Spiel steht Gossau auf dem sechsten Rang. Gossau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 8). Die Partie findet am Samstag (3. September) statt (17.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Gossau 2 4:3 (3:1) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 18. Patrick Brülisauer 1:0. 20. Luca Brülisauer 2:0. 32. Samuel Mateus 2:1. 35. Patrick Brülisauer 3:1. 54. Patrick Brülisauer 4:1. 77. Timo Leuzinger 4:2. 93. Antonio Fernandez Puron 4:3. – Wittenbach: Ciro Marino, Patrick Brülisauer, Luca Brülisauer, Joël Kurzbauer, Joel Pfister, Jan Zellweger, Moritz Angehrn, Dario Räss, Yves Oertle, Gianni Colonna, Dominik Eisenhut. – Gossau: Samuel Mateus, Michele Boppart, Dean Meier, Ueli Treichler, Janis Allenspach, Kevin Betz, Yven Steiger, David Pavlovic, Simone Loprete, Aleksandar Vujinovic, Luca Altherr. – Verwarnungen: 9. Dominik Eisenhut, 36. Patrick Brülisauer, 45. Yves Oertle.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2022 23:16 Uhr.