2. Liga, Gruppe 1 Winkeln und Uzwil spielen Remis 1:1 lautet das Resultat zwischen Winkeln und Uzwil. Die Teams teilen sich die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Winkeln die Führung. Torschütze in der 11. Minute war Sven Lehmann. Den Ausgleich erzielte Dejan Misic in der 41. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dejan Misic von Uzwil erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Winkeln schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.3 Mal pro Partie.

Trotz dem Unentschieden führt Winkeln die Tabelle weiterhin an. Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 39 Punkten. Winkeln hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Winkeln geht es in einem Heimspiel gegen FC Altstätten 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (25. Mai) statt (20.15 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Uzwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 9. Uzwil hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Uzwil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Abtwil-Engelburg 1. Die Partie findet am 27. Mai statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Uzwil 2 1:1 (1:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 11. Sven Lehmann 1:0. 41. Dejan Misic 1:1. – Winkeln: Simon Staub, Niclas Haas, Patrik Broger, Ueli Rohner, Noah Eberle, Dominic Räber, Marc Grünenfelder, Mika Binzen, Diego Musi, Marcio Alder, Sven Lehmann. – Uzwil: Andrin Scherrer, Fabio Hasler, Andreas Böfer, Dejan Misic, Nemanja Boskovic, Aleksander Bojic, Robert Kocev, Darko Boskovic, Ramon Imper, Kostadin Mitrov, Dusan Vasic. – Verwarnungen: 65. Dejan Misic.

