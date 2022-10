4. Liga, Gruppe 5 Winkeln stolpert gegen St. Otmar – Siegesserie von Winkeln gebrochen St. Otmar hat am Sonntag gegen Winkeln die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team, und das klar mit 5:1.

Schon früh setzte St. Otmar dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 2. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte St. Otmar noch auf 5:1.

Winkeln war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 61. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für St. Otmar waren: Luca Di Nunzio (2 Treffer), Tiago Miguel Ramalho Piairo (1 Treffer), Stefano Morciano (1 Treffer) und Luka Trifkovic (1 Treffer). Einziger Torschütze für Winkeln war: Silvan Demmel (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Winkeln für Diego Musi (56.), Stefan Schwizer (58.) und Dominic Räber (73.). Bei St. Otmar erhielten Tiago Miguel Ramalho Piairo (52.) und Stefano Morciano (67.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist St. Otmar nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass St. Otmar die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

St. Otmar rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 8. St. Otmar hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. St. Otmar konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

St. Otmar trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Amriswil 2b (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Freitag (28. Oktober) statt (20.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Trotz der Niederlage bleibt Winkeln auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 18 Punkte auf dem Konto. Winkeln hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes tritt Winkeln in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Sarajevo 92 92 1 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 30. Oktober statt (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC St. Otmar 1a - FC Winkeln SG 2 5:1 (3:0) - Lerchenfeld, St. Gallen – Tore: 2. Luka Trifkovic 1:0. 15. Tiago Miguel Ramalho Piairo 2:0. 20. Stefano Morciano 3:0. 61. Silvan Demmel 3:1. 65. Luca Di Nunzio 4:1. 85. Luca Di Nunzio 5:1. – St.Otmar: Pedro Miguel Azevedo Soares, Nicolas Faust, Alexander Vom Dorp, Ilir Ukaj, Stefano Morciano, Leandro Albino Monteiro, Remo Künzler, Luka Trifkovic, Abdi Khalaf, Joaquim Jorge Marques Carvalho, Tiago Miguel Ramalho Piairo. – Winkeln: Jan Büchler, Mathias Roth, Tim Bürkle, Cédric Thurnherr, Stefan Schwizer, Dominic Räber, Mithulan Muralitharan, Diego Musi, Aaron Garcia Herreros, Jesse Richner, Silvan Demmel. – Verwarnungen: 52. Tiago Miguel Ramalho Piairo, 56. Diego Musi, 58. Stefan Schwizer, 67. Stefano Morciano, 73. Dominic Räber.

