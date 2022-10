2. Liga, Gruppe 1 Winkeln siegt nach vier Niederlagen Gegen Flawil gewinnt Winkeln am Samstag zum ersten Mal nach vier Niederlagen in Serie. Das Team gewann auswärts 6:3.

(chm)

Der spätere Verlierer Flawil lag 1:0 (1. Minute) und 2:1 (28. Minute) in Führung.

Winkeln drehte das Spiel ab der 37. Minute. Mit fünf Toren in den letzten 53 Minuten sicherte sich das Team den 6:3-Sieg.

Die Torschützen für Winkeln waren: Yanic Ammann, Sven Lehmann, Luca Rölli, Diego Musi, Colin Twumasi und Alfa Manuel Djana Casado. Bei Flawil schoss David Obrist gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Leandro Perlaska (1 Tore).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Flawil kassierte vier gelbe Karten. Bei Winkeln erhielten Luca Rölli (46.), Niclas Haas (78.) und Sven Lehmann (81.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Flawil kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 11).

Winkeln machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 9. Winkeln hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren. Winkeln konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Winkeln spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Mels 1 (Platz 7). Die Partie findet am Donnerstag (6. Oktober) statt (20.15 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Nach der Niederlage büsst Flawil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Flawil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Flawil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Abtwil-Engelburg 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Winkeln SG 1 3:6 (2:3) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 1. David Obrist 1:0. 11. Colin Twumasi 1:1. 28. David Obrist 2:1. 37. Yanic Ammann 2:2. 39. Luca Rölli 2:3. 47. Sven Lehmann 2:4. 54. Alfa Manuel Djana Casado 2:5. 71. Leandro Perlaska 3:5. 93. Diego Musi 3:6. – Flawil: Remo Wagner, Denes Lakota, Valdrin Edipi, Marco Di Nunzio, Esmer Hajrovic, Leandro Perlaska, Enes Gibanica, Andrin Holenstein, Simon Obrist, David Obrist, Dusan Vasic. – Winkeln: Jordan Höhener, Niclas Haas, Marc Hörler, Luca Stüdli, Noah Eberle, Yanic Ammann, Alfa Manuel Djana Casado, Mika Binzen, Colin Twumasi, Sven Lehmann, Luca Rölli. – Verwarnungen: 43. Valdrin Edipi, 46. Andrin Holenstein, 46. Luca Rölli, 58. Raffael Büeler, 61. Simon Obrist, 78. Niclas Haas, 81. Sven Lehmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 04:46 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.