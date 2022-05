2. Liga, Gruppe 1 Winkeln mit Sieg gegen Schluein Winkeln behielt im Spiel gegen Schluein am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Marc Hörler für Winkeln. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Per Penalty erhöhte Fabian Steinemann in der 34. Minute zum 2:0 für Winkeln. Per Penalty traf Marino Cavegn in der 57. Minute für Schluein zum Anschlusstreffer (1:.) das letzte Tor der Partie fiel in der 72. Minute, als Mika Binzen für Winkeln auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Winkeln erhielten Alfa Manuel Djana Casado (55.) und Marc Hörler (56.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Schluein, nämlich für Marino Cavegn (93.).

Zahlreiche Gegentore sind für Schluein ein relativ häufiges Phänomen. Die total 55 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Winkeln. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Winkeln hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Winkeln spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC St. Margrethen 1 (Platz 8). Das Spiel findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Schluein verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Schluein hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Schluein trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Montlingen 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Crap Gries, Schluein).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - US Schluein Ilanz 1 3:1 (2:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 8. Marc Hörler 1:0. 34. Fabian Steinemann (Penalty) 2:0.57. Marino Cavegn (Penalty) 2:1.72. Mika Binzen 3:1. – Winkeln: Simon Staub, Lars Hörler, Marc Hörler, Patrik Broger, Niclas Haas, Alfa Manuel Djana Casado, Fabian Steinemann, Marc Grünenfelder, Noah Eberle, Yanic Ammann, Mika Binzen. – Schluein: David Hornacek, Gianluca Casutt, Gian Luca Coray, Luzi Dermont, Gian Sgier, Andri Michel, Marino Cavegn, Livio Derungs, Aron Büchler, Sattar Afzali, Simon Gallmann. – Verwarnungen: 55. Alfa Manuel Djana Casado, 56. Marc Hörler, 93. Marino Cavegn.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

