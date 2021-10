4. Liga, Gruppe 5 Winkeln mit Auswärtserfolg bei Weinfelden-Bürglen Winkeln gewinnt am Samstag auswärts gegen Weinfelden-Bürglen 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Aaron Garcia Herreros in der 12. Minute. Er traf für Winkeln zum 1:0. Zum Ausgleich für Weinfelden-Bürglen traf Can Turan Dugan in der 27. Minute. In der 30. Minute schoss Albert Morina Weinfelden-Bürglen mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 45, als Silvan Demmel für Winkeln erfolgreich war. Silvan Demmel war auch gleich für die 3:2-Führung (51. Minute) für Winkeln verantwortlich. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der 92. Minute sorgte Aaron Garcia Herreros für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Winkeln.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Devris Saygili von Weinfelden-Bürglen erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Weinfelden-Bürglen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Mit dem Sieg rückt Winkeln um einen Platz nach vorne. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Winkeln hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Winkeln konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Auf Winkeln wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Neukirch-Egnach 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Weinfelden-Bürglen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Weinfelden-Bürglen hat bisher einmal gewonnen und siebenmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Weinfelden-Bürglen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Flawil 2. Die Partie findet am 23. Oktober statt (16.45 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1b - FC Winkeln SG 2 2:4 (2:2) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 12. Aaron Garcia Herreros 0:1. 27. Can Turan Dugan 1:1. 30. Albert Morina (Penalty) 2:1.45. Silvan Demmel 2:2. 51. Silvan Demmel (Penalty) 2:3.92. Aaron Garcia Herreros 2:4. – WeinfeldenBuerglen: Özgür Sahin, Muhammed Pala, Manuel Nikollbibaj, Enes Yüce, Todo Coskun, Alban Mustafaj, Alsid Dzaferi, Thomas Bernet, Devris Saygili, Albert Morina, Mehmet Bakan. – Winkeln: Jan Büchler, Silvan Demmel, Soroush Ghafouri, Marcel Demmel, Adrian Zollet, Stefan Schwizer, Remo Mettler, Simon Jost, Mithulan Muralitharan, Aaron Garcia Herreros, Leon Ukgjini. – Verwarnungen: 74. Devris Saygili.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Wittenbach 2 - FC Uzwil 3b 7:2, FC Weinfelden-Bürglen 1b - FC Winkeln SG 2 2:4, FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Steinach 2 2:0, FC Gossau 3 - FC Flawil 2 2:4

Tabelle: 1. FC Abtwil-Engelburg 2 8 Spiele/22 Punkte (24:5). 2. FC Sarajevo 92 92 1 8/16 (41:10), 3. FC Flawil 2 8/16 (21:14), 4. FC Wittenbach 2 8/15 (22:14), 5. FC Winkeln SG 2 8/14 (19:15), 6. FC Neukirch-Egnach 2 8/13 (12:18), 7. FC Steinach 2 8/7 (6:11), 8. FC Gossau 3 8/5 (16:25), 9. FC Weinfelden-Bürglen 1b 8/3 (7:25), 10. FC Uzwil 3b 8/1 (7:38).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 14:28 Uhr.