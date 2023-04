4. Liga, Gruppe 5 Winkeln lässt sich von Amriswil kein Bein stellen – Leon Ukgjini mit Last-Minute-Treffer Sieg für den Tabellendritten: Winkeln lässt am Sonntag zuhause beim 2:1 gegen Amriswil (Rang 10) nichts anbrennen.

Winkeln geriet zunächst in Rückstand, als Lucas Högger in der 31. Minute die zwischenzeitliche Führung für Amriswil gelang. In der 39. Minute glich Winkeln jedoch aus und ging in der 91. Minute in Führung. Torschützen waren Almedin Jusic und Leon Ukgjini.

Bei Winkeln erhielten Yannic Kohler (26.), Almedin Jusic (75.) und Marco Mettler (93.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Amriswil erhielt: Manuel Christen (93.)

In der Abwehr gehört Winkeln zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.7 (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Winkeln: Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Winkeln hat bisher siebenmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Winkeln geht es auswärts gegen FC Gossau 3 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Amriswil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Amriswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Amriswil geht es auswärts gegen FK Jedinstvo SG 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Winkeln SG 2 - FC Amriswil 2b 2:1 (1:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 31. Lucas Högger 0:1. 39. Almedin Jusic 1:1. 91. Leon Ukgjini 2:1. – Winkeln: Jan Büchler, Armin Bosnic, Leon Ukgjini, Julian Morf, Almedin Jusic, Joel Columpsi, Gabriel Caliandro, Yannic Kohler, Jasmin Huskic, Michael Schibli, Silvan Demmel. – Amriswil: Enea Venezia, Domenico Pellegrino, Manuel Christen, Robin De Lorenzo, Salvador Ribeiro Blanco, Miodrag Sinik, Lucas Högger, Bekim Bekiri, Giuseppe Pastena, Noe Venezia, Denis Trigo. – Verwarnungen: 26. Yannic Kohler, 75. Almedin Jusic, 93. Marco Mettler, 93. Manuel Christen.

