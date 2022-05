4. Liga, Gruppe 5 Winkeln entscheidet Spitzenspiel gegen Wittenbach für sich – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Winkeln im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Sonntag zuhause gegen den zweitklassierten Verein Wittenbach 3:1.

(chm)

Aaron Garcia Herreros eröffnete in der 48. Minute das Skore, als er für Winkeln das 1:0 markierte. Winkeln baute in der 62. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Aaron Garcia Herreros. In der 73. Minute verwandelte Aleksandar Zdravkovic erfolgreich einen Elfmeter und brachte Wittenbach so auf 1:2 heran. In der 82. Minute erhöhte Jesse Richner auf 3:1 für Winkeln.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jordan Höhener von Winkeln erhielt in der 73. Minute die gelbe Karte.

Winkeln rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 25 Punkte bedeuten Rang 2. Winkeln hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Winkeln spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gossau 3 (Rang 8). Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Mit der Niederlage rückt Wittenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 25 Punkten neu Platz 3. Wittenbach hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt. Wittenbach verlor zudem erstmals zuhause.

Für Wittenbach geht es daheim gegen FC Flawil 2 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Winkeln SG 2 - FC Wittenbach 2 3:1 (0:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 48. Aaron Garcia Herreros 1:0. 62. Aaron Garcia Herreros 2:0. 73. Aleksandar Zdravkovic (Penalty) 2:1.82. Jesse Richner 3:1. – Winkeln: Jordan Höhener, Simon Jost, Stefan Schwizer, Leon Ukgjini, Michael Schibli, Mithulan Muralitharan, Aaron Garcia Herreros, Marcel Demmel, Adrian Zollet, Julian Morf, Silvan Demmel. – Wittenbach: Flavio Bötschi, Emre Ender, Denis Cukic, Andreas Breu, Ivo Arpagaus, Dominik Cukic, Andreas Forster, Joël Hardegger, Aleksandar Zdravkovic, Dario Müller, Noel Brüschweiler. – Verwarnungen: 73. Jordan Höhener.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 15:35 Uhr.