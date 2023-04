2. Liga, Gruppe 1 Winkeln entscheidet Spitzenduell gegen Vaduz für sich – Marc Grünenfelder entscheidet Spiel Winkeln setzt seine Siegesserie auch gegen Vaduz fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Winkeln geriet zunächst in Rückstand, als Noah Kling in der 24. Minute Vaduz 1:0 in Front brachte. Winkeln drehte aber das Spiel innerhalb von drei Minuten. Zuerst erzielte Sven Lehmann (74.) den Ausgleich. Marc Grünenfelder schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Winkeln.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Winkeln erhielt: Ueli Rohner (89.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Vaduz, Jakob Lorenz (43.) kassierte sie.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Winkeln: Das Team schiesst im Schnitt 3.5 Tore pro Partie.

Winkeln rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Winkeln ist es der vierte Sieg in Serie.

Winkeln spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Au-Berneck 05 1 (Rang 8). Diese Begegnung findet am 23. April statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Trotz der Niederlage bleibt Vaduz auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 29 Punkte auf dem Konto. Vaduz hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Vaduz auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Abtwil-Engelburg 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Vaduz 2 - FC Winkeln SG 1 1:2 (1:0) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 24. Noah Kling 1:0. 74. Sven Lehmann 1:1. 77. Marc Grünenfelder 1:2. – Vaduz: Gabriel Foser, Johannes Schädler, Jonas Hilti, Jascha Müller, Alex Ybrah, Jakob Lorenz, Justin Seifert, Noah Kling, Amel Limani, Sascha Djokic, Ardit Destani. – Winkeln: Jordan Höhener, Niclas Haas, Patrik Broger, Marc Hörler, Lars Hörler, Ueli Rohner, Alfa Manuel Djana Casado, Marc Grünenfelder, Colin Twumasi, Marcio Alder, Sven Lehmann. – Verwarnungen: 43. Jakob Lorenz, 89. Ueli Rohner.

