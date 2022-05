3. Liga, Gruppe 4 Wil und Romanshorn spielen unentschieden Das Resultat im Spiel zwischen Wil und Romanshorn lautet 1:1.

(chm)

In der 17. Minute schoss Gabriel Pereira Magalhaes das 0:1. Es war ein Penalty. Den Ausgleich erzielte Petrit Thaqi in der 67. Minute.

Bei Romanshorn erhielten Fabian Züllig (66.), Mete Sahin (70.) und Joel Kehl (75.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Wil, nämlich für Osman Celenk (83.).

Das Unentschieden hat für Wil nicht gereicht, um das Schlusslicht in der Tabelle abzugeben. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 16 Punkten. Wil hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Dussnang 1 kriegt es Wil im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 9. Romanshorn hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Wil 1900 1 - FC Romanshorn 2 1:1 (0:1) - Bergholz, Wil – Tore: 17. Gabriel Pereira Magalhaes (Penalty) 0:1.67. Petrit Thaqi 1:1. – Wil: Patrick Fink, Raoul Matteo Memoli, Dennis Räss, Agron Vokraj, Livio De Giosa, Florin Schälchli, Alen Skrijelj, Amar Skenderovic, Davide Scarlino, Jeton Rapuca, Petrit Thaqi. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Joël Zellweger, Silvan Lieberherr, Alex Sallmann, Mete Sahin, Mike Lieberherr, Damian Koller, Rui Miguel Meixeiro Sim Sim, Fabian Züllig, Gabriel Pereira Magalhaes, Joel Kehl. – Verwarnungen: 66. Fabian Züllig, 70. Mete Sahin, 75. Joel Kehl, 83. Osman Celenk.

