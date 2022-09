4. Liga, Gruppe 7 Wil mit drei Punkten auswärts gegen Zuzwil Wil gewinnt am Freitag auswärts gegen Zuzwil 3:1.

(chm)

Zuzwil ging zunächst in der 45. Minute in Führung, als Philipp Egli zum 1:0 traf. Nur ein Minuten später schaffte Davide Scarlino aber den Ausgleich für Wil. Osman Celenk brachte Wil 2:1 in Führung (62. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ilaz Ilazi in der 93. Minute. Er traf zum 3:1 für Wil.

Bei Zuzwil sah Aron Gabriel Rivela (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Aron Gabriel Rivela (84.) und Janik Zehnder (87.). Bei Wil erhielten Livio De Giosa (39.) und Alen Ljaljic (47.) eine gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Wil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 6 geschossenen Toren Rang 4.

Wil verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Wil hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Wil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Weinfelden-Bürglen 1b. Das Spiel findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz, Wil).

Zuzwil steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 2). Das Team hat sechs Punkte. Zuzwil hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Zuzwil spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Henau 2 (Rang 10). Die Partie findet am 10. September statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Zuzwil 2 - FC Wil 1900 1 1:3 (1:0) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 45. Philipp Egli 1:0. 46. Davide Scarlino 1:1. 62. Osman Celenk 1:2. 93. Ilaz Ilazi 1:3. – Zuzwil: Etienne Jung, Jan Grau, Lukas Gutmann, Mario Flammer, Joel Breu, Janik Zehnder, Philipp Egli, Yannik Aeberhard, Igor Küttel, Fredrik Bolt, Jan Fässler. – Wil: Elia Grillo, Raoul Matteo Memoli, Alen Ljaljic, Agron Vokraj, Livio De Giosa, Albin Salihu, Amar Skenderovic, Ilaz Ilazi, Davide Scarlino, Djenis Zekjiri, Adel Rozajac. – Verwarnungen: 39. Livio De Giosa, 47. Alen Ljaljic, 84. Aron Gabriel Rivela, 87. Janik Zehnder – Ausschluss: 94. Aron Gabriel Rivela.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 21:39 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.