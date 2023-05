4. Liga, Gruppe 7 Wil gewinnt klar gegen Niederstetten Wil behielt im Spiel gegen Niederstetten am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Wil: Alen Skrijelj brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Per Penalty erhöhte Ilaz Ilazi in der 38. Minute zum 2:0 für Wil. Ein Eigentor (Agron Vokraj) in der 53. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Niederstetten zum 1:2.

In der 70. Minute baute Osman Sabani den Vorsprung für Wil auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Iuri Miguel Germano Abilio, der in der 85. Minute die Führung für Wil auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Wil spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 54 erzielten Toren Rang 1.

Dank dem Sieg führt Wil neu die Tabelle an. Das Team hat nach 16 Spielen 36 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Wil hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Zuzwil 2 (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.00 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz, Wil).

Für Niederstetten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Niederstetten erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederstetten in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Frauenfeld 2a. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Wil 1900 1 - FC Niederstetten 1 4:1 (2:0) - Lidl Sportpark Bergholz, Wil – Tore: 16. Alen Skrijelj 1:0. 38. Ilaz Ilazi (Penalty) 2:0.53. Eigentor (Agron Vokraj) 2:1.70. Osman Sabani 3:1. 85. Iuri Miguel Germano Abilio 4:1. – Wil: Elvin Balaj, Davide Scarlino, Raoul Matteo Memoli, Michael Tadic, Alen Skrijelj, Nderim Misimi, Osman Sabani, Amar Skenderovic, Livio De Giosa, Petrit Thaqi, Ilaz Ilazi. – Niederstetten: Diego Gianforte, Thierry Oertle, Dennis Räss, Lars Wirth, Robin Broger, Yves Von Dach, Noah Schlauri, Joel Wirth, Alex Andres Ferrando, Michael Hertle, David Stettler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

