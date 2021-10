3. Liga, Gruppe 4 Wil gewinnt erstmals beim Spiel gegen Romanshorn – Siegtreffer in allerletzter Minute Im sechsten Spiel ist es endlich soweit: Wil hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Romanshorn gewinnt die Mannschaft am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Wil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Dario Caccialupi.

Den ersten Treffer der Partie hatte Joel Kehl in der 6. Minute für Romanshorn geschossen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 34, als Arben Gjoni für Wil erfolgreich war. Gabriel Pereira Magalhaes brachte Romanshorn 2:1 in Führung (49. Minute). Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Dario Caccialupi, sorgte in der 63 für den Ausgleich für Wil.

Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Gabriel Pereira Magalhaes (32.), Diego Huber (85.) und Mike Lieberherr (90.). Die einzige gelbe Karte bei Wil erhielt: Gentrim Bytyqi (89.)

Der Sieg brachte Wil über den Strich. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Frauenfeld 2. Der erste Sieg der Saison für Wil folgt nach vier Niederlagen und einem Unentschieden.

Wil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Dussnang 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Bergholz, Wil).

Romanshorn taucht nach der Niederlage unter den Strich. Vier Punkte bedeuten Rang 11. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Romanshorn auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Tobel-Affeltrangen 1946 1. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (16.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Wil 1900 1 2:3 (1:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 6. Joel Kehl 1:0. 34. Arben Gjoni 1:1. 49. Gabriel Pereira Magalhaes 2:1. 63. Dario Caccialupi (Penalty) 2:2.93. Dario Caccialupi (Penalty) 2:3. – Romanshorn: Simon Koller, Silvan Lieberherr, Mirco Marini, Alex Sallmann, Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, Mike Lieberherr, Diego Huber, Siro Stacher, Gabriel Pereira Magalhaes, Fabian Züllig, Joel Kehl. – Wil: Elvin Balaj, Patrik Rütsche, Gentrim Bytyqi, Samuel Grossmann, Daniel Widmer, Florin Schälchli, Amar Skenderovic, Agostino Curatolo, Dario Caccialupi, Arben Gjoni, André Klingler. – Verwarnungen: 32. Gabriel Pereira Magalhaes, 85. Diego Huber, 89. Gentrim Bytyqi, 90. Mike Lieberherr.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Frauenfeld 2 - FC Kreuzlingen 2 2:3, FC Dussnang 1 - FC Münsterlingen 1 3:1, FC Romanshorn 2 - FC Wil 1900 1 2:3, FC Wängi 1 - FC Münchwilen 1 1:1, FC Neukirch-Egnach 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 1:2

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 6 Spiele/18 Punkte (15:4). 2. FC Tägerwilen 1 5/13 (24:9), 3. FC Wängi 1 6/12 (12:6), 4. SC Aadorf 1 5/9 (8:11), 5. FC Kreuzlingen 2 6/9 (9:13), 6. FC Dussnang 1 6/9 (11:13), 7. FC Neukirch-Egnach 1 6/9 (13:10), 8. FC Münchwilen 1 6/7 (9:13), 9. FC Münsterlingen 1 6/4 (9:13), 10. FC Wil 1900 1 6/4 (7:19), 11. FC Romanshorn 2 6/4 (7:10), 12. FC Frauenfeld 2 6/3 (12:15).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

