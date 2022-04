3. Liga, Gruppe 4 Wil gewinnt deutlich gegen Frauenfeld Wil gewinnt am Sonntag zuhause gegen Frauenfeld 4:0.

Das Tor von Edin Mujkanovic in der 58. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Wil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wil stellte Davide Scarlino in Minute 70 her. Davide Scarlino erzielte nur drei Minuten später auch das 3:0 für Wil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alen Skrijelj in der 87. Minute, als er für Wil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wil sah Livio De Giosa (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Livio De Giosa (51.) und Dario Caccialupi (78.). Bei Frauenfeld erhielten Fabio Mantineo (42.), Noah Schmied (80.) und Samuel Beliansky (83.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Wil nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.4. Das bedeutet, dass Wil die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Wil mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Wil hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Wil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Wil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Tobel-Affeltrangen 1946 1. Das Spiel findet am 26. April statt (20.15 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Für Frauenfeld hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Frauenfeld hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Frauenfeld daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wängi 1. Das Spiel findet am 24. April statt (15.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Wil 1900 1 - FC Frauenfeld 2 4:0 (0:0) - Bergholz, Wil – Tore: 58. Edin Mujkanovic 1:0. 70. Davide Scarlino 2:0. 73. Davide Scarlino 3:0. 87. Alen Skrijelj 4:0. – Wil: Patrick Fink, Davide Scarlino, Jeton Rapuca, Dennis Räss, Agron Vokraj, Livio De Giosa, Florin Schälchli, Amar Skenderovic, Petrit Thaqi, Jetmir Maksuti, Edin Mujkanovic. – Frauenfeld: Boris Steiner, Brendon Zefi, Noah Schmied, Joel Lüthy, Fabio Mantineo, Ibrahim Ben Dhia, Arsim Zuta, Fernando Jose Alvarez Toro, Adrian Alvarez, Leandro Lucarelli, Samuel Beliansky. – Verwarnungen: 42. Fabio Mantineo, 51. Livio De Giosa, 78. Dario Caccialupi, 80. Noah Schmied, 83. Samuel Beliansky – Ausschluss: 83. Livio De Giosa.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 23:46 Uhr.