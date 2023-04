Frauen 2. Liga Widnau siegt 4:1 im Showdown gegen Toggenburg – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Widnau reiht Sieg an Sieg: Gegen Toggenburg hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Toggenburg ging zunächst in der 11. Minute in Führung, als Corinna Hasler zum 1:0 traf. In der 67. Minute gelang Widnau jedoch durch Alida Haltiner der Ausgleich. In der 72. Minute gelang Leonie Ritz der Führungstreffer zum 2:1 für Widnau.

Nadja Berweger sorgte in der 84. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Widnau. Das letzte Tor der Partie erzielte Michelle Walt, die in der 90. Minute die Führung für Widnau auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Corinne Britschgi von Widnau erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Widnau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 40 Tore erzielte.

Mit dem Sieg übernimmt Widnau die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 27 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Widnau ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Widnau auswärts mit FC Weinfelden-Berg 1 Grp. (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 16. April statt (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Nach der Niederlage muss Toggenburg die Tabellenführung abgeben. 27 Punkte bedeuten Rang 2. Toggenburg hat bisher neunmal gewonnen und dreimal verloren.

Als nächstes trifft Toggenburg zuhause mit FC Au-Berneck 05 1 (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (11.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Widnau 1 - FF Toggenburg 1 Grp. 4:1 (0:1) - Aegeten, Widnau – Tore: 11. Corinna Hasler 0:1. 67. Alida Haltiner 1:1. 72. Leonie Ritz 2:1. 84. Nadja Berweger 3:1. 90. Michelle Walt 4:1. – Widnau: Timea Sele, Corinne Britschgi, Salome Rohner, Jessica Gstöhl, Winona Berweger, Nadja Berweger, Erika Gschwend, Alida Haltiner, Leonie Ritz, Michelle Walt, Eva Dietsche. – Buetschwil: Mona Eberhard, Samira Heeb, Mara Hagmann, Anuschka Salzmann, Sévérine Münger, Fabienne Brändle, Maurine Gübeli, Melanie Thalmann, Laura Keller, Corinna Hasler, Alexandra Brändle. – Verwarnungen: 74. Corinne Britschgi.

