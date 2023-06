4. Liga, Gruppe 3 Widnau sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Rebstein Rebstein und Widnau spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 1:0 erzielte Durim Bektasi in der 5. Minute. Den Ausgleich erzielte Aleksandar Radisic in der 58. Minute.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Rebstein sah Samed Emini (82.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Rebstein weitere fünf gelbe Karten. Bei Widnau sah Murat Karabulut (91.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Widnau weitere vier gelbe Karten.

Die Tabellensituation bleibt für Rebstein unverändert. 25 Punkte bedeuten Rang 5. Rebstein hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rebstein ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Widnau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 43 Punkten auf Rang 2. Widnau hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Widnau ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Rebstein 2a - FC Widnau 2 1:1 (1:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 5. Durim Bektasi 1:0. 58. Aleksandar Radisic (Penalty) 1:1. – Rebstein: Janis Fehr, Philipp Aregger, Izzet Yavuz, Dominic Gächter, Jonathan Hüppi, Marco Keel, Simon Bucher, Jan Schmid, David Giovetti de Almeida, Durim Bektasi, Samed Emini. – Widnau: Manuel Tobler, Noe Rieser, Julijan Radisic, Fabio Schmid, Nicolas Stiendl, Vladan Kacarevic, Aaron Thönig, Asllan Behluli, Aleksandar Radisic, Almin Omerovic, Samuel Stiendl. – Verwarnungen: 33. Dominic Gächter, 43. Samed Emini, 60. Jan Schmid, 75. Fabian Oertle, 75. Murat Karabulut, 77. Jamie Heule, 91. Fabio Schmid, 93. Alessio Celentano, 94. Manuel Tobler – Ausschlüsse: 82. Samed Emini, 91. Murat Karabulut.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

