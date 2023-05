4. Liga, Gruppe 3 Widnau setzt Siegesserie auch gegen Rheineck fort Rheineck lag gegen Widnau deutlich vorne, nämlich 2:0 (13. Minute) - und verlor dennoch. Widnau feiert einen 5:2-Heimsieg.

(chm)

Durch Tore von Georgios Stella (3.) und Joshua Braun (13.) ging Rheineck bis in die 13. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Widnau: Pechvogel Mirco Bosshart traf in der 17. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Widnau zum 1:2 bedeutete.

In der 48. Minute traf Samuel Stiendl für Widnau zum 2:2-Ausgleich. Samuel Stiendl war auch gleich für die 3:2-Führung (58. Minute) für Widnau verantwortlich. Mit seinem Tor in der 81. Minute brachte Bledi Shala Widnau mit zwei Treffern 4:2 in Führung. Jamie Heule schoss das 5:2 (86. Minute) für Widnau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Widnau. Rheineck behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Widnau schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Rheineck kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 9).

Widnau rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach 14 Spielen 33 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Widnau ist es der siebte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Widnau in einem Auswärtsspiel mit FC Heiden 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Für Rheineck hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 4. Rheineck hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheineck tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Montlingen 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: FC Widnau 2 - FC Rheineck 1a 5:2 (1:2) - Aegeten, Widnau – Tore: 3. Georgios Stella 0:1. 13. Joshua Braun (Penalty) 0:2.17. Eigentor (Mirco Bosshart) 1:2.48. Samuel Stiendl 2:2. 58. Samuel Stiendl 3:2. 81. Bledi Shala 4:2. 86. Jamie Heule 5:2. – Widnau: Manuel Tobler, Noe Rieser, Julijan Radisic, Fabio Schmid, Nicolas Stiendl, Bledi Shala, Robin Hutter, Stefano D Amico, Aleksandar Radisic, Aaron Heule, Samuel Stiendl. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Mirco Bosshart, Simon Jankovics, Quentin Weber, Marc Gross, Luca Müller, Vito Frano, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Georgios Stella, Joshua Braun, Artrid Kololli. – Verwarnungen: 12. Robin Hutter, 22. Fabio Schmid, 26. Aleksandar Radisic, 51. Julijan Radisic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 23:07 Uhr.