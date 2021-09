Frauen 2. Liga Widnau mit Auswärtserfolg bei Bütschwil – Winona Berweger mit Siegtor Sieg für Widnau: Gegen Bütschwil gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Widnau gelang Winona Berweger in der 72. Minute. In der 8. Minute hatte Eva Dietsche Widnau in Führung gebracht. Der Ausgleich für Bütschwil fiel in der 36. Minute durch Alexandra Brändle.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Erika Gschwend von Widnau erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

Widnau verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Widnau hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Widnau spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Ems 1 Grp. (Rang 10). Das Spiel findet am 12. September statt (12.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Bütschwil steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 5). Das Team hat drei Punkte. Bütschwil hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Bütschwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Uzwil 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 12. September statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Bütschwil 1 Grp. - FC Widnau 1 1:2 (1:1) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 8. Eva Dietsche 0:1. 36. Alexandra Brändle 1:1. 72. Winona Berweger 1:2. – Buetschwil: Bernadette Hangartner, Samira Heeb, Valerie Kern, Lena Helbling, Melanie Thalmann, Diana Brändle, Sévérine Münger, Maurine Gübeli, Eliane Werder, Fabienne Brändle, Alexandra Brändle. – Widnau: Lea Spreiter, Winona Berweger, Isabel Gschwend, Jessica Gstöhl, Leonie Ritz, Sarah Hermann, Alida Haltiner, Erika Gschwend, Ayla Helbling, Nadja Berweger, Eva Dietsche. – Verwarnungen: 81. Erika Gschwend.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Thusis - Cazis 1 1:3, FC Bütschwil 1 Grp. - FC Widnau 1 1:2, FC Ems 1 Grp. - FC Triesen 1 Grp. 0:2

Tabelle: 1. FC Widnau 1 3 Spiele/7 Punkte (11:4). 2. FC Uzwil 1 2/6 (5:1), 3. FC Ebnat-Kappel 1 3/6 (10:7), 4. FC Triesen 1 Grp. 3/6 (6:6), 5. FC Romanshorn 1 2/4 (4:3), 6. FC Thusis - Cazis 1 1/3 (3:1), 7. FC Bütschwil 1 Grp. 3/3 (7:6), 8. FC Rapperswil-Jona 2 2/1 (1:3), 9. FC Au-Berneck 05 1 3/1 (5:7), 10. FC Ems 1 Grp. 2/0 (1:6), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 2/0 (1:10).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 19:31 Uhr.