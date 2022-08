Frauen 2. Liga Widnau holt sich im Auftaktspiel drei Punkte gegen Triesen – Erika Gschwend entscheidet Spiel Widnau siegt zuhause gegen Triesen: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Widnau gelang Erika Gschwend in der 52. Minute. In der 7. Minute hatte Erika Gschwend Widnau in Führung gebracht. Der Ausgleich für Triesen fiel in der 48. Minute durch Melina Meyer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Widnau liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Widnau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FF Toggenburg 1 Grp. (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (11.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Triesen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Auf Triesen wartet im nächsten Spiel daheim das achtplatzierte Team FC Au-Berneck 05 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Donnerstag (25. August) statt (20.15 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Widnau 1 - FC Triesen 1 Grp. 2:1 (1:0) - Aegeten, Widnau – Tore: 7. Erika Gschwend 1:0. 48. Melina Meyer 1:1. 52. Erika Gschwend (Penalty) 2:1. – Widnau: Lea Spreiter, Winona Berweger, Joya Baumgartner, Jessica Gstöhl, Julia Poljansek, Nadja Berweger, Erika Gschwend, Alida Haltiner, Isabelle Wiebach, Michelle Walt, Eva Dietsche. – Triesen: Ana Maria Lopez Correa, Annika Vils, Sina Kollmann, Lena Ott, Elena Lohner, Tanja Sprecher, Seraina Aggeler, Eva Fasel, Iman Abidi, Mia Rinderer, Jasmin Ackermann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2022 21:57 Uhr.