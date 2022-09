Frauen 3. Liga Widnau gewinnt erstmals beim Spiel gegen Rheineck – Lenya Haltiner trifft zum Sieg Erster Saisonsieg für Widnau nach sieben Spielen: Die Mannschaft hat am Freitag zuhause beim 2:1 gegen Rheineck zum ersten Mal drei Punkte geholt.

(chm)

Widnau geriet zunächst in Rückstand, als Michelle Kellenberger in der 23. Minute Rheineck 1:0 in Front brachte. Widnau drehte aber das Spiel innerhalb von acht Minuten. Sherife Shala schoss in der 50. Minute den Ausgleich, in der 58. Minute erzielte Lenya Haltiner den Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Widnau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit vier Punkten auf Rang 8. Der erste Sieg der Saison für Widnau folgt nach drei Niederlagen und einem Unentschieden. Widnau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Widnau zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Chur 97 1 Grp. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

In der Tabelle verliert Rheineck Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Für Rheineck war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Rheineck verlor zudem erstmals zuhause.

Für Rheineck geht es in einem Heimspiel gegen FC Wittenbach 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (25. September) statt (12.00 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: FC Widnau 2 - FC Rheineck 1 2:1 (0:1) - Aegeten, Widnau – Tore: 23. Michelle Kellenberger 0:1. 50. Sherife Shala 1:1. 58. Lenya Haltiner 2:1. – Widnau: Jannine Egger, Elea Lüchinger, Nuria Frei, Nicole Meier, Lenya Haltiner, Lina Kehl, Celine Meier, Mailin Löhrer, Sherife Shala, Emma Dietsche, Ella Cusinato. – Rheineck: Jessica Breu, Elisa Indermaur, Leandra Köppel, Vanessa Angehrn, Janina Dietsche, Svenja Dreszig, Loredana Guadagnini, Alina Tobler, Michelle Kellenberger, Hülya Paker, Emanuele Cavalheiro. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 13:40 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.