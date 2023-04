4. Liga, Gruppe 7 Weinfelden-Bürglen sorgt bei Ebnat-Kappel für Überraschung – Shenur Ameti entscheidet Spiel Weinfelden-Bürglen hat am Samstag gegen Ebnat-Kappel die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das erstklassierte Team 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Weinfelden-Bürglen das einzige Tor der Partie gelang. Shenur Ameti traf in der 79. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Roman Kipfer von Ebnat-Kappel erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Weinfelden-Bürglen um einen Platz nach vorne. 14 Punkte bedeuten Rang 7. Weinfelden-Bürglen hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Weinfelden-Bürglen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Weinfelden-Bürglen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Niederstetten 1 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (16.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Trotz der Niederlage bleibt Ebnat-Kappel auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 31 Punkte auf dem Konto. Für Ebnat-Kappel war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Ebnat-Kappel verlor zudem erstmals zuhause.

Ebnat-Kappel spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Flawil 2 (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (16.45 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1b 0:1 (0:0) - Untersand, Ebnat – Tor: 79. Shenur Ameti 0:1. – Ebnatkappel: Tiziano Hilbi, Basil Güttinger, Simon Götte, Gökhan Arslan, Stefano Grisendi, Marco Giger, Marlon Figaro, Marius Schwabe, Robin Keller, Joel Roth, Raffael Büsser. – WeinfeldenBuerglen: Todo Coskun, Subishan Thambirajah, Shenur Ameti, Devris Saygili, Manuel Nikollbibaj, Erol Gencoglu, Thaarushan Sinnathurai, Majuran Sothikumaran, Enes Yüce, Albert Morina, Abilasan Somasuntharam. – Verwarnungen: 88. Roman Kipfer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 14:34 Uhr.