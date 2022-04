4. Liga, Gruppe 5 Weinfelden-Bürglen mit Sieg gegen Gossau – Daniel Odoh trifft zum Sieg Sieg für Weinfelden-Bürglen: Gegen Gossau gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Zunächst musste Weinfelden-Bürglen einen Rückstand hinnehmen: In der 55. Minute traf Etienne Bakacsi für Gossau zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von 13 Minuten brachten aber für Weinfelden-Bürglen die Wende. Devris Saygili schoss in der 67. Minute den Ausgleich, in der 80. Minute erzielte Daniel Odoh den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Gossau gab es vier gelbe Karten. Bei Weinfelden-Bürglen erhielten Manuel Nikollbibaj (14.), Shenur Ameti (26.) und Albert Morina (60.) eine gelbe Karte.

Weinfelden-Bürglen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 9. Weinfelden-Bürglen hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Weinfelden-Bürglen siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Weinfelden-Bürglen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Abtwil-Engelburg 2. Diese Begegnung findet am 23. April statt (18.15 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Für Gossau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 7. Gossau hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Gossau wartet im nächsten Spiel daheim das sechstplatzierte Team FC Neukirch-Egnach 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 23. April statt (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1b - FC Gossau 3 2:1 (0:0) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 55. Etienne Bakacsi 0:1. 67. Devris Saygili 1:1. 80. Daniel Odoh 2:1. – WeinfeldenBuerglen: Özgür Sahin, Thaarushan Sinnathurai, Thomas Bernet, Jusuf Ameti, Shenur Ameti, Manuel Nikollbibaj, Alban Mustafaj, Devris Saygili, Can Turan Dugan, Albert Morina, Pren Gjoni. – Gossau: Fabio Wirth, Alessandro Galluccio, Fabian Fichter, Vlado Vulovic, Julian Thoma, Etienne Bakacsi, Pejo Mijic, Nikola Ivankovic, Sror Rigal, Jon Mustafa, Cristian Bakacsi. – Verwarnungen: 14. Manuel Nikollbibaj, 26. Shenur Ameti, 29. Jon Mustafa, 60. Albert Morina, 76. Pejo Mijic, 83. Alessandro Galluccio, 88. Marc Siegenthaler.

