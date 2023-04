4. Liga, Gruppe 6 Weinfelden-Bürglen entscheidet Showdown gegen Pfyn für sich Das erstplatzierte Team Weinfelden-Bürglen hat am Samstag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Pfyn zuhause 3:1 besiegt.

Weinfelden-Bürglen ging in der 5. Spielminute durch Domenic Leimer in Führung, ehe Pfyn in der 34. Minute (Remo Bertschinger) der Ausgleich gelang. Das Tor von Rinor Hiseni in der 65. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Weinfelden-Bürglen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 83. Minute, als Lucas Manuel Alves Reinke für Weinfelden-Bürglen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Silvan Waldvogel von Pfyn erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.2 Toren pro Spiel ist Weinfelden-Bürglen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Pfyn nicht so viele Tore wie gegen Weinfelden-Bürglen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 1).

Weinfelden-Bürglen behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 28 Punkten. Weinfelden-Bürglen hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Weinfelden-Bürglen bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Frauenfeld 2b. Das Spiel findet am 23. April statt (11.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Mit der Niederlage rückt Pfyn in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 20 Punkten neu Platz 4. Pfyn hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Pfyn verlor zudem erstmals zuhause.

Pfyn spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bischofszell 2 (Platz 7). Die Partie findet am 23. April statt (11.00 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Pfyn 1 3:1 (1:1) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 5. Domenic Leimer 1:0. 34. Remo Bertschinger 1:1. 65. Rinor Hiseni 2:1. 83. Lucas Manuel Alves Reinke 3:1. – WeinfeldenBuerglen: Sandro Gentsch, Ramon Scherrer, Luis Basler, Joel Züllig, Arber Ballabani, Marco Racaniello, Fabian Wick, Janis Wirth, Domenic Leimer, Cedric Maurice, Rinor Hiseni. – Pfyn: Joël Leemann, Nico Marthaler, Silvan Waldvogel, Daniel Frei, Remo Schneider, Dino Wettach, Lucas Ayala Campos, Linus Beerli, Stefan Marolf, Jason Depeder, Remo Bertschinger. – Verwarnungen: 83. Silvan Waldvogel.

